В Омской крепости ввели первое реконструированное здание

здание штаба до реконструкции

здание штаба после реконструкции

В Омской крепости завершена реконструкция здания штаба 1900 года постройки. В начале 2014 года объект на ул. Партизаской был передан по договору концессии ЗАО «Вентсервис», впоследствии все права по договору перешли аффилированному ООО «Кинопрокат Омск плюс» (оно же выступает концессионером кинотеатра «Первомайский»). Директор компании Дмитрий Савельев сообщил, что разрешение на ввод здания в эксплуатацию было выдано 27 марта.

«Вы помните, в каком состоянии находилось это здание. Сейчас в нем появился цокольный этаж, усилен фундамент, восстановлены стены, заменены кровля и инженерные сети, благоустроена прилегающая территория, — рассказал Дмитрий Савельев. — Но через 30 лет, согласно концессионному соглашению, мы должны вернуть объект».

По его словам, объем финансовых вложений в реконструкцию составил 250 млн рублей. «Отбить» эти деньги концессионер планирует за счет сдачи здания в аренду.

«Исходя из пешеходного трафика, места расположения и того, что город будет делать в Омской крепости точку отдыха для горожан, правильно было бы открыть в здании заведение общественного питания — ресторан с хорошей кухней, летней верандой, — рассуждает Дмитрий Савельев. — Было несколько предметных переговоров о том, чтобы отдать здание целиком, но они шли еще в период реконструкции. Потом начался кризис и люди оказались не готовы к таким площадям».

Он также добавил, что в адрес «Кинопрокат Омск плюс» поступали также предложения об открытии выставочной галереи и арт-объекта.

«Несколько концепций есть, каждую прорабатываем, коммерческие условия понятны. Что получится на выходе — ближе к концу июня — началу июля поймем, — отметил Дмитрий Савельев. — Если ни с кем из арендаторов не договоримся, может, сами зайдем. Есть крупные московские франшизы, но с учетом реконструкции кинотеатра „Первомайский“ можем не потянуть».

Напомним , что в процессе реконструкции находится еще шесть зданий-памятников на территории историко-культурного комплекса «Омская крепость». Работы ведет строительная компания «ОмГрадоСтрой». Они должны быть завершены к середине августа 2017 года.

Вид Омской крепости