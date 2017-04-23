В дагестанском селе Падар после капремонта открылись поликлиника и больница

20 апреля в селе Падар состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию здания поликлиники и больницы после ремонтных работ.

Для нужд участковой больницы и поликлиники села Падар закуплены флюорораф, новые анализаторы крови и мочи, оборудование для детского отделения, отделения патологии беременных. Коллективу больницы подарили 2 кулера для воды и телевизор. В медучреждениях созданы все условия для комфортного пребывания пациентов.