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Медучреждения

В дагестанском селе Падар после капремонта открылись поликлиника и больница

20 апреля в селе Падар состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию здания поликлиники и больницы после ремонтных работ.

Для нужд участковой больницы и поликлиники села Падар закуплены флюорораф, новые анализаторы крови и мочи, оборудование для детского отделения, отделения патологии беременных. Коллективу больницы подарили 2 кулера для воды и телевизор. В медучреждениях созданы все условия для комфортного пребывания пациентов.

https://derbrayon.ru/news/novosti/v-derbentskom-rajone-sostoyalos-otkrytie-polikliniki-i-bol-nicy-posle-kapital-nogo-remonta

Дагестан, больницы, поликлиники
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