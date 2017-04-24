Первый поезд с продукцией из РФ прибыл в город Ганьчжоу на востоке Китая

Первый грузовой состав с товарами из России прибыл в воскресенье в китайский город Ганьчжоу (восточная провинция Цзянси) по новому железнодорожному маршруту. Об этом сообщает агентство «Синьхуа ».

Товарный поезд доставил в Китай 38 контейнеров с различной российской продукцией. Транспортировка товаров началась из города Канск на фурах до населенного пункта Базаиха, где контейнеры были погружены на поезд.

Станция Базаиха Красноярской железной дороги . Реконструированный контейнерный терминал ПАО «ТрансКонтейнер». Реконструкция терминала началась в 2011 году.

Объем инвестиций с начала реконструкции составил более 1 млрд рублей.В результате выполненных работ полезная площадь комплекса выросла в два раза и составила более 55 тыс. кв.м, а перерабатывающая способность терминала возросла в 2,7 раза — с 75 тыс. до 200 тыс. двадцатифутовых контэйнеров (ДФЭ или двадцатифутовый эквивалент) в год. Возможности обновленного терминала позволяют обеспечивать выгрузку и погрузку до 165 условных вагонов одновременно. Емкость терминала, благодаря реконструкции существующей и строительству новых контейнерных площадок, увеличилась в 2,3 раза и составила 3 тысячи ДФЭ.

Общая протяженность маршрута до китайского города Ганьчжоу составляет свыше 7 тыс. км.

Город Ганьчжоу, игравший некогда важную роль в революционной борьбе, является довольно отсталым населенным пунктом в экономическом плане из-за тяжелого рельефа местности. Новый железнодорожный маршрут, подчеркивают местные СМИ, должен стать очередным важным торговым коридором с Россией и призван придать толчок развитию данного региона.