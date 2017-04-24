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Транспорт и логистика

Первый поезд с продукцией из РФ прибыл в город Ганьчжоу на востоке Китая

Первый грузовой состав с товарами из России прибыл в воскресенье в китайский город Ганьчжоу (восточная провинция Цзянси) по новому железнодорожному маршруту. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Товарный поезд доставил в Китай 38 контейнеров с различной российской продукцией. Транспортировка товаров началась из города Канск на фурах до населенного пункта Базаиха, где контейнеры были погружены на поезд.

Станция Базаиха Красноярской железной дороги. Реконструированный контейнерный терминал ПАО «ТрансКонтейнер». Реконструкция терминала началась в 2011 году.

Объем инвестиций с начала реконструкции составил более 1 млрд рублей.В результате выполненных работ полезная площадь комплекса выросла в два раза и составила более 55 тыс. кв.м, а перерабатывающая способность терминала возросла в 2,7 раза — с 75 тыс. до 200 тыс. двадцатифутовых контэйнеров (ДФЭ или двадцатифутовый эквивалент) в год. Возможности обновленного терминала позволяют обеспечивать выгрузку и погрузку до 165 условных вагонов одновременно. Емкость терминала, благодаря реконструкции существующей и строительству новых контейнерных площадок, увеличилась в 2,3 раза и составила 3 тысячи ДФЭ.

Общая протяженность маршрута до китайского города Ганьчжоу составляет свыше 7 тыс. км.

Город Ганьчжоу, игравший некогда важную роль в революционной борьбе, является довольно отсталым населенным пунктом в экономическом плане из-за тяжелого рельефа местности. Новый железнодорожный маршрут, подчеркивают местные СМИ, должен стать очередным важным торговым коридором с Россией и призван придать толчок развитию данного региона.

https://www.vz.ru/news/2017/4/24/867523.html

поезд, состав
  • Нет аватара zspe
    24.04.1708:59:41

    На фотографии со стороны России трава явно зеленее    

    #905268
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    24.04.1709:02:18

    Так и не понял какой был маршрут.

    #905270
  • Нет аватара GenOfDrag
    24.04.1711:01:19

    А что вывозим?    

    #905302
  • Нет аватара melelele
    24.04.1711:28:47

    А что с гербом? Это новая фотка?

    #905310
    • Нет аватара mozay
      24.04.1711:54:17

      Да уж, с гербом позорище. Ни герб Великой страны, а курица общипанная. Хотя в чем-то так и есть.

      #905320
  • Андрей Мельник Андрей Мельник
    24.04.1712:09:46

    Хорошая новость… А что с колеёй? В Китае «наша» колея, или это ветка до платформы перегрузки?

    #905329
  • Айрат Зубаиров Айрат Зубаиров
    24.04.1712:24:52

    В русском языке нет слова «фура». Есть слово «фургон». Как вам не стыдно поганить свой язык? Как много развелось любителей жаргонизмов и сленга ! Прошу удалить всю статью или исправить. Как вам только не стыдно? Позорище ! Айрат Зубаиров. Оренбург.

    Отредактировано: Айрат Зубаиров~06:27 24.04.17
    #905334
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