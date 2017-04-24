Первый поезд с продукцией из РФ прибыл в город Ганьчжоу на востоке Китая
Первый грузовой состав с товарами из России прибыл в воскресенье в китайский город Ганьчжоу (восточная провинция Цзянси) по новому железнодорожному маршруту. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Товарный поезд доставил в Китай 38 контейнеров с различной российской продукцией. Транспортировка товаров началась из города Канск на фурах до населенного пункта Базаиха, где контейнеры были погружены на поезд.
Станция Базаиха Красноярской железной дороги. Реконструированный контейнерный терминал ПАО «ТрансКонтейнер». Реконструкция терминала началась в 2011 году.
Объем инвестиций с начала реконструкции составил более 1 млрд рублей.В результате выполненных работ полезная площадь комплекса выросла в два раза и составила более 55 тыс. кв.м, а перерабатывающая способность терминала возросла в 2,7 раза — с 75 тыс. до 200 тыс. двадцатифутовых контэйнеров (ДФЭ или двадцатифутовый эквивалент) в год. Возможности обновленного терминала позволяют обеспечивать выгрузку и погрузку до 165 условных вагонов одновременно. Емкость терминала, благодаря реконструкции существующей и строительству новых контейнерных площадок, увеличилась в 2,3 раза и составила 3 тысячи ДФЭ.
Общая протяженность маршрута до китайского города Ганьчжоу составляет свыше 7 тыс. км.
Город Ганьчжоу, игравший некогда важную роль в революционной борьбе, является довольно отсталым населенным пунктом в экономическом плане из-за тяжелого рельефа местности. Новый железнодорожный маршрут, подчеркивают местные СМИ, должен стать очередным важным торговым коридором с Россией и призван придать толчок развитию данного региона.
- Сергей Волошин
- 24.04.201702:15
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