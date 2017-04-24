Новости судостроения
Ладожская верфь (г. Новая Ладога, Ленинградская обл) спустила на воду два прогулочных теплохода: «Печора» (строительный № 9) и «Барселона» (строительный № 10) проекта 2105 типа «Фонтанка»
Назначение — перевозка пассажиров, туристические прогулки, организация фуршетов, свадеб, проведение юбилеев, корпоративных праздников на воде.
Площадь — пассажирский салон 45 кв.м. — прогулочная палуба 30 кв.м. Пассажировместимость разрешенная — 50 человек
Класс регистра — РРР Р1,2
Основные размерения судна
- Длина габаритная — 20,13 м
- Ширина габаритная — 5,43 м
- Высота габаритная — 2,46 м
- Высота в пассажирском салоне — 2,05 м
- Высота борта — 1,3 м
- Осадка в полном грузу — 0,6 м
Краткие технические характеристики
- Двигатель — ЯМЗ — 238ГМ — 180 л.с.
- Движитель — водомет
- Скорость хода (км/ч) — 17
- Запас топлива (литр) — 1700
- Рулевое управление — гидравлическое из ходовой рубки, находящейся в носовой части судна
Экипаж 3 человека
- 1 чел. — капитан-механик
- 1 чел. — матрос-моторист
- 1 чел. — экскурсовод-информатор
Спасательные и противопожарные средства — по нормам РРР.
Материал корпуса — сталь
Компанией Christy Hovercraft (г.Санкт-Петербург) изготовлена новая модель амфибии на воздушной подушке Christy 9205 FC Fishing Edition, разработанная по специальному заказу рыбаков из Южно-Сахалинска.
Амфибия была построена по индивидуальному проекту с учетом пожеланий заказчика. Bпервые на судах Christy 2017 модельного года установлена кабина в центральной части судна с подъемными дверями новой конструкции.
B носовой и кормовой части установлены 200 литровые емкости для снастей и улова, изготовлены удобные площадки и леерное ограждение.
Судно укомплектовано сдвижными форточками, зеркалами и лобовым стеклом с электрообогревом.
Начиная с апреля 2017 на все амфибии Christy 2017 модельного года возможна установка как cдвижных, так и подъемных дверей Gull Wing (крыло чайки) в зависимости от поставленных задач.
Характеристики Christy 9205 FC Fishing Edition:
- Количество пассажиров: 6;
- Полезная нагрузка: 900-950 кг;
- Маршевый двигатель: 176 л.с;
- Нагнетательный двигатель: 29 л.с.;
- Расход топлива: 20-25 л / ч;
- Объем бака: 160 л;
- Максимальная скорость: 70 км / ч;
- Масса судна: 1000-1100 кг;
- Габариты (Д.Ш.В.): 7400×2200×2260 мм
Костромская судоверфь ведет строительство двух аппарельных и одного причального лихтера проекта 114.
Класс РМРС К★R3 Pontoon.
Грузоподъемность 100 т. Длина 18,72м. Ширина 9,5м. Высота борта 1,60м. Предназначены для транспортировки гусеничной и колесной техники, а так же контейнеров с судов на рейде на необорудованный берег и в качестве плавучего причала. Использование на атомном лихтеровозе «Севморпуть» принадлежавший ФГУП «Атомфлот».
Плановый срок сдачи лихтер-понтонов — май 2017 г.
В конце июня прошлого года верфь уже передала два причальных и один транспортный лихтер проекта 114 (строительные №№ 11401, 11402, 11403) ФГУП «Атомфлот».
Источники:
http://www.christyhovercr...y-9205-fc-fishing-edition
-
- d-tatarinov
- 24.04.201704:49
- 4
24.04.1711:03:22
24.04.1711:23:35
24.04.1713:11:57
24.04.1713:24:11