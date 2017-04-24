Новости судостроения

Ладожская верфь (г. Новая Ладога, Ленинградская обл) спустила на воду два прогулочных теплохода: «Печора» (строительный № 9) и «Барселона» (строительный № 10) проекта 2105 типа «Фонтанка»

Назначение — перевозка пассажиров, туристические прогулки, организация фуршетов, свадеб, проведение юбилеев, корпоративных праздников на воде.

Площадь — пассажирский салон 45 кв.м. — прогулочная палуба 30 кв.м. Пассажировместимость разрешенная — 50 человек

Класс регистра — РРР Р1,2

Основные размерения судна

Длина габаритная — 20,13 м

Ширина габаритная — 5,43 м

Высота габаритная — 2,46 м

Высота в пассажирском салоне — 2,05 м

Высота борта — 1,3 м

Осадка в полном грузу — 0,6 м

Краткие технические характеристики

Двигатель — ЯМЗ — 238ГМ — 180 л.с.

Движитель — водомет

Скорость хода (км/ч) — 17

Запас топлива (литр) — 1700

Рулевое управление — гидравлическое из ходовой рубки, находящейся в носовой части судна

Экипаж 3 человека

1 чел. — капитан-механик

1 чел. — матрос-моторист

1 чел. — экскурсовод-информатор

Спасательные и противопожарные средства — по нормам РРР.

Материал корпуса — сталь

Компанией Christy Hovercraft (г.Санкт-Петербург) изготовлена новая модель амфибии на воздушной подушке Christy 9205 FC Fishing Edition, разработанная по специальному заказу рыбаков из Южно-Сахалинска.

Амфибия была построена по индивидуальному проекту с учетом пожеланий заказчика. Bпервые на судах Christy 2017 модельного года установлена кабина в центральной части судна с подъемными дверями новой конструкции.

B носовой и кормовой части установлены 200 литровые емкости для снастей и улова, изготовлены удобные площадки и леерное ограждение.

Судно укомплектовано сдвижными форточками, зеркалами и лобовым стеклом с электрообогревом.

Начиная с апреля 2017 на все амфибии Christy 2017 модельного года возможна установка как cдвижных, так и подъемных дверей Gull Wing (крыло чайки) в зависимости от поставленных задач.

Характеристики Christy 9205 FC Fishing Edition:

Количество пассажиров: 6;

Полезная нагрузка: 900-950 кг;

Маршевый двигатель: 176 л.с;

Нагнетательный двигатель: 29 л.с.;

Расход топлива: 20-25 л / ч;

Объем бака: 160 л;

Максимальная скорость: 70 км / ч;

Масса судна: 1000-1100 кг;

Габариты (Д.Ш.В.): 7400×2200×2260 мм

Костромская судоверфь ведет строительство двух аппарельных и одного причального лихтера проекта 114.

Класс РМРС К★R3 Pontoon.

Грузоподъемность 100 т. Длина 18,72м. Ширина 9,5м. Высота борта 1,60м. Предназначены для транспортировки гусеничной и колесной техники, а так же контейнеров с судов на рейде на необорудованный берег и в качестве плавучего причала. Использование на атомном лихтеровозе «Севморпуть» принадлежавший ФГУП «Атомфлот».

Плановый срок сдачи лихтер-понтонов — май 2017 г.

В конце июня прошлого года верфь уже передала два причальных и один транспортный лихтер проекта 114 (строительные №№ 11401, 11402, 11403) ФГУП «Атомфлот».

Источники:

http://www.ladverf.ru/news/

http://www.christyhovercr...y-9205-fc-fishing-edition

http://kwharf.ru/about/publikatsii.html