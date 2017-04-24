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Судостроение и судоходство

Новости судостроения

Ладожская верфь (г. Новая Ладога, Ленинградская обл) спустила на воду два прогулочных теплохода: «Печора» (строительный № 9) и «Барселона» (строительный № 10) проекта 2105 типа «Фонтанка»

Назначение — перевозка пассажиров, туристические прогулки, организация фуршетов, свадеб, проведение юбилеев, корпоративных праздников на воде.

Площадь — пассажирский салон 45 кв.м. — прогулочная палуба 30 кв.м. Пассажировместимость разрешенная — 50 человек

Класс регистра — РРР Р1,2

Основные размерения судна

  • Длина габаритная — 20,13 м
  • Ширина габаритная — 5,43 м
  • Высота габаритная — 2,46 м
  • Высота в пассажирском салоне — 2,05 м
  • Высота борта — 1,3 м
  • Осадка в полном грузу — 0,6 м

Краткие технические характеристики

  • Двигатель — ЯМЗ — 238ГМ — 180 л.с.
  • Движитель — водомет
  • Скорость хода (км/ч) — 17
  • Запас топлива (литр) — 1700
  • Рулевое управление — гидравлическое из ходовой рубки, находящейся в носовой части судна

Экипаж 3 человека

  • 1 чел. — капитан-механик
  • 1 чел. — матрос-моторист
  • 1 чел. — экскурсовод-информатор

Спасательные и противопожарные средства — по нормам РРР.

Материал корпуса — сталь

Компанией Christy Hovercraft (г.Санкт-Петербург) изготовлена новая модель амфибии на воздушной подушке Christy 9205 FC Fishing Edition, разработанная по специальному заказу рыбаков из Южно-Сахалинска.

Амфибия была построена по индивидуальному проекту с учетом пожеланий заказчика. Bпервые на судах Christy 2017 модельного года установлена кабина в центральной части судна с подъемными дверями новой конструкции.

B носовой и кормовой части установлены 200 литровые емкости для снастей и улова, изготовлены удобные площадки и леерное ограждение.

Судно укомплектовано сдвижными форточками, зеркалами и лобовым стеклом с электрообогревом.

Начиная с апреля 2017 на все амфибии Christy 2017 модельного года возможна установка как cдвижных, так и подъемных дверей Gull Wing (крыло чайки) в зависимости от поставленных задач.

Характеристики Christy 9205 FC Fishing Edition:

  • Количество пассажиров: 6;
  • Полезная нагрузка: 900-950 кг;
  • Маршевый двигатель: 176 л.с;
  • Нагнетательный двигатель: 29 л.с.;
  • Расход топлива: 20-25 л / ч;
  • Объем бака: 160 л;
  • Максимальная скорость: 70 км / ч;
  • Масса судна: 1000-1100 кг;
  • Габариты (Д.Ш.В.): 7400×2200×2260 мм

Костромская судоверфь ведет строительство двух аппарельных и одного причального лихтера проекта 114.

Класс РМРС К★R3 Pontoon.

Грузоподъемность 100 т. Длина 18,72м. Ширина 9,5м. Высота борта 1,60м. Предназначены для транспортировки гусеничной и колесной техники, а так же контейнеров с судов на рейде на необорудованный берег и в качестве плавучего причала. Использование на атомном лихтеровозе «Севморпуть» принадлежавший ФГУП «Атомфлот».

Плановый срок сдачи лихтер-понтонов — май 2017 г.

В конце июня прошлого года верфь уже передала два причальных и один транспортный лихтер проекта 114 (строительные №№ 11401, 11402, 11403) ФГУП «Атомфлот».

Источники:

 http://www.ladverf.ru/news/ 

 http://www.christyhovercr...y-9205-fc-fishing-edition 

 http://kwharf.ru/about/publikatsii.html 


Ленинградская обл, Новая Ладога, пассажирское судно, 2105, Фонтанка, Санкт-Петербург, Christy Hovercraft, Кристи Ховеркрафт, Christy-9205, Костромская верфь, лихтер, 114
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    24.04.1711:03:22

    Ну и еще Ладожская верфь сделала рыбацкую лодку, но я ее в текст статьи не стал добавлять    

    #905303
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      24.04.1711:23:35

      О!!! Еще в Ялте спустили на воду целую флотилию «Пчелок» для капитанов от 4 до 6 лет. Тоже новострой!    

      Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~05:24 24.04.17
      #905309
      • Human RS Human RS
        24.04.1713:11:57

        «Так тонко, что даже толсто» ©    

        #905357
        • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
          24.04.1713:24:11

          Это не тонко и не толсто. Это олимпийский резерв    

          По словам директора МБУДО «Детский морской центр» Ольги Яковлевой, наличие целой флотилии «Пчелок» позволит обучающимся экспериментальной группы объединения «Школа маленьких капитанов» перейти на новый этап тренировочного процесса, расширит возрастной диапазон для участия ребят в соревнованиях, что является целью любой спортивной подготовки, и даст им возможность быть подготовленными к более технически сложному и динамичному спортивному паруснику — швертботу международного класса «Оптимист».

          Глядишь и в парусном спорте опять медали будут    

          Кстати, а самих лодках

          "Пчелки" были построены усилиями воспитанников объединения «Малое судостроение» под грамотным руководством педагогов

          А это уже будущие судостроители. Всежки не резиномоторные модели, а настоящее судно    

          #905362
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