Во Владимирской области открыт завод фирмы «Цикл» по производству садовых и хозяйственных товаров

В городе Коврове Владимирской области 23 марта 2017 года состоялось открытие нового завода фирмы «Цикл». На мероприятие были приглашены главные фирмы партнёры. Встреча проходила в формате делового обсуждения проблем и задач на рынке садовой продукции, говорится в сообщении компании.

ООО Фирма «Цикл» — российский производитель садовых и хозяйственных товаров из пластика. На сегодняшний день ассортимент выпускаемой продукции насчитывает 200 наименований в 3-х категориях: садовые, хозяйственные и спортивные товары. Компанией освоены технологии двухкомпонентного, газонаполненного литья, литья из PET и др. Мощности предприятия позволяют производить более 5 млн единиц продукции в год.

Коммерческий директор фирмы провёл презентацию, где познакомил гостей с итогами и планами развития фирмы на рынках садовых, хозяйственных и спортивных товаров. Далее была организована экскурсия по заводу, которую проводил лично директор фирмы «Цикл» Моренов Виктор Васильевич. На экскурсии по заводу гости смогли посмотреть на оснащенную материально техническую базу нового завода и оценить европейский подход в автоматизации процессов производства на российском предприятии.