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Фотофакты

МРК «Вышний Волочёк» на воде и не только

Малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» проекта 21631 «Буян-М» и пограничный сторожевой корабль проекта 22100 «Океан» (заводской № 113).

Следующий МРК серии «Орехово-Зуево» (заводской № 637, заложен 29.05.14):

Вдали виден патрульный корабль «Василий Быков» проекта 22160:

ПСКР проекта 22100 «Океан» (заводской № 112) и патрульный корабль проекта 22160:

Фото Сергея Мамонтова с сайта sputnikimages.com


Зеленодольский судостроительный завод, МРК, 21631, «Вышний Волочёк»
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    24.04.1718:56:48

    Чот «Океан» почти за год не шибко изменился    

    #905470
    • A_SEVER A_SEVER
      24.04.1719:09:18

      Чот «Океан» почти за год не шибко изменился
      Да ладно — было:Стало:

      #905476
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        24.04.1719:17:14

        Малавата будет ©

        #905484
        • A_SEVER A_SEVER
          24.04.1719:28:05

          Малавата будет
          В цеху ещё один «Океан» обнаружился, значит это не 2-й, а 3-й корпус!    

          #905489
          • Комментарий удален
      • Антон Никитин Антон Никитин
        24.04.1720:09:19

        Ждём «Вышний Волочёк» в составе флота! Как там у него дела?

        Было бы интересно узнать, что у него по расписанию? Испытания?

        Как дела с китайскими двигателями? Чего их так долго ставили? Они сильно китайские и приходилось до ума доводить или с поставкой китайские товарищи тянули?

        #905510
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    24.04.1718:58:59

    Хм… Может Мистахов таки имел в виду его, а не новый патрульник (т.е. проект 22600)?

    #905471
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    24.04.1719:06:40

    Хм… Добрался до фоток. Андрей, ну раз уж фотофакт, то чо не дал «Орехово-Зуево», «Ингушетия» и вероятно «Василий Быков» (ну уж точно один из 22160)?

    #905474
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      24.04.1719:19:52

      Андрей, ну слева же на добавленой тобой фотке Ингушетия без носу. А за ней в глубине 22160     И мачта к нему отдельно еще на одной фотке    

      #905485
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        24.04.1719:35:15

        Ох-ох-ох-охо… Не допросишься тебя    

        Ингушетия

        мачта Быкова

        #905492
      • A_SEVER A_SEVER
        24.04.1719:36:45

        И мачта к нему отдельно еще на одной фотке

        #905494
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