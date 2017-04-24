МРК «Вышний Волочёк» на воде и не только
Малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» проекта 21631 «Буян-М» и пограничный сторожевой корабль проекта 22100 «Океан» (заводской № 113).
Следующий МРК серии «Орехово-Зуево» (заводской № 637, заложен 29.05.14):
Вдали виден патрульный корабль «Василий Быков» проекта 22160:
ПСКР проекта 22100 «Океан» (заводской № 112) и патрульный корабль проекта 22160:
Фото Сергея Мамонтова с сайта sputnikimages.com
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24.04.1719:09:18 Да ладно — было:
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24.04.1719:28:05 В цеху ещё один «Океан» обнаружился, значит это не 2-й, а 3-й корпус!
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