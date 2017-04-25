Богословский алюминиевый завод ввел линию по производству смеси для стиральных порошков



Богословский алюминиевый завод

Предприятие ОК «РусАл» в Свердловской области — Богословский алюминиевый завод (БАЗ) запустил в эксплуатацию линию по выпуску нового вида продукции — содосульфатной смеси высокого качества, говорится в сообщении пресс-службы «РусАла».

Производственная мощность новой линии составляет до 30 тыс. тонн в год.

«До 2016 года непереработанная смесь не подходила для производства бытовой химии и была менее востребованной. Для повышения уровня качества смеси и ее соответствию требованиям покупателей БАЗ модернизировал оборудование и создал новый производственный участок. В результате стоимость продукции увеличилась более чем в 10 раз, а экономический эффект превысил 69 млн рублей», — говорится в сообщении.