Разведчики ЗВО получили бронеавтомобили «Рысь»
Разведывательное подразделение Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Нижнем Новгороде, получило 14 бронированных автомобилей «Рысь».
Впервые публика сможет увидеть новые автомобили во время парада Победы в Нижнем Новгороде 9 мая.
С началом летнего периода обучения разведчики будут применять их в ходе тактических и специальных занятий, проводимых по плану боевой подготовки, сообщает официальный сайт Министерства обороны России.
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