Разведчики ЗВО получили бронеавтомобили «Рысь»

Разведывательное подразделение Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Нижнем Новгороде, получило 14 бронированных автомобилей «Рысь».

Впервые публика сможет увидеть новые автомобили во время парада Победы в Нижнем Новгороде 9 мая.

С началом летнего периода обучения разведчики будут применять их в ходе тактических и специальных занятий, проводимых по плану боевой подготовки, сообщает официальный сайт Министерства обороны России.