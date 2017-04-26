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Армия и Флот

Разведчики ЗВО получили бронеавтомобили «Рысь»

Разведывательное подразделение Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Нижнем Новгороде, получило 14 бронированных автомобилей «Рысь».

Впервые публика сможет увидеть новые автомобили во время парада Победы в Нижнем Новгороде 9 мая.

С началом летнего периода обучения разведчики будут применять их в ходе тактических и специальных занятий, проводимых по плану боевой подготовки, сообщает официальный сайт Министерства обороны России.

http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201704260616-jitb.htm

Армия, ЗВО, Рысь
  • Александр Брезгин Александр Брезгин
    26.04.1711:58:17

    Этот хлам всетаки закупают печаль

    #906034
    • A_SEVER A_SEVER
      26.04.1712:13:07

      Этот хлам всетаки закупают печаль
      Этот «хлам» хорошо себя зарекомендовал во многих армиях мира, а нами проверен в Сирии.

      #906042
    • anton DeMoore anton DeMoore
      26.04.1712:34:05

      Никто их не закупает. У Ремдизеля на котором их собирали из привозных машинокомплектов было два контракта на их сборку — от 2013 года на 207 машин, и от 2015 года на сборку 83. Машины по контракту 2015 года сданы заказчику, а от 2013 стоят на Ремдизеле. Вот эти машины и поступают сейчас в войска.

      А на счет хлама, так у этого хлама минозащищенность на порядок выше чем у Тигра

      Отредактировано: anton DeMoore~13:11 26.04.17
      #906050
      • cu6upckuu_KPE4ET cu6upckuu_KPE4ET
        26.04.1714:03:40

        Насчет «на порядок», вы явно погорячились    

        #906072
        • anton DeMoore anton DeMoore
          26.04.1714:30:00

          сколько тигр держит…600 грамм под днищем и столько же под колесом? Даже если рысь те самые 6,4 кг не держит, а допустим 4,5 или даже 3 кг, это как раз таки на порядок и есть. В пример ставить Тигр-6А не стоит, его не производят и держать он больше все равно бы не стал, контрукция не позволяет.

          Скорпион и тот больше Тигра держит, хоть он и классом ниже

          #906083
          • S G S G
            26.04.1714:53:28

            Ну так тогда уж «в разы», а не «на порядок».

            #906091
            • anton DeMoore anton DeMoore
              26.04.1715:29:58

              если считать 600 грамм и 6 кг, тогда это как раз и есть математический порядок, в 10 раз.

              #906108
          • Нет аватара ivania
            26.04.1715:00:55

            А зачем при таком раскладе «Тигры» выпускать? Или их нужно срочно модернизировать?

            #906095
            • anton DeMoore anton DeMoore
              26.04.1715:47:38

              из Тигра невозможно сделать миннозащищенную машину путем модернизации. Медведь в свою очередь ВПК говорит проектировался уже как миннозащищенный. Тигр патрульный высокопроходимый автомобиль, а Рысь это MRAP легкого класса, по сути разные машины

              #906113
          • Нет аватара sarvizir
            26.04.1715:17:20

            anton DeMoore:

            минозащищенность на порядок выше чем у Тигра

            Для защиты от мин на днище под обитаемым отсеком машины установлена стальная пластина. Попавшие в руки российских специалистов видеоролики с испытаний IvecoLME, проведенных в Германии (в России машину испытывать на обстрел и подрыв категорически запретили), показали, что даже при подрыве под колесом машины пиротехнического состава, а не тротила, как заявлялось производителями (заключение об этом после изучения видеосъемок дали специалисты Института физики взрыва, им можно доверять), большое количество продуктов взрыва (взрывная волна и газы) прорывается через рулевую колонку внутрь машины, что приводит к гибели находящихся в ней людей.

            #906103
  • Vladimir fon-Leof Vladimir fon-Leof
    26.04.1714:33:12

    Достаточно классная тачка по характеристикам.

    #906084
    • Нет аватара sarvizir
      26.04.1715:20:10

      В Италии 6 чиновников, причастных к появлению IVECOLMV в итальянской армии попали под следствие.

      За несоответствие реальных характеристик машины заявленным. Там были зафиксированы случаи гибели 6 военнослужащих в небоевых ситуациях — машина склонна к переворачиванию при движении со скоростью более 60 км/ч, при заявленной максимальной 130 км/ч. А поскольку водитель IVECOLMV может покинуть машину только через водительскую дверь, и никак иначе, были случаи, когда водитель погибал от того, что долго находился вниз головой в перевернутой машине, а дверь по различным причинам не открывалась. На «Тиграх» скорость указывают в характеристиках до 120 км/ч, но реально машина спокойно разгоняется до 140 км/ч и более. И еще может «кушать» любое топливо.

      В общем стояли «Рыси» годами ждали своего часа. И вот он настал. Часть «Рысей» отправили в Сирию, там для них идеальные условия — грязи нет, минусовой температуры тоже. Деньги-то за машины все равно уже давно уплачены.

      Отредактировано: sarvizir~15:20 26.04.17
      #906105
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