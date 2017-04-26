Россия начала выполнять контракт на поставку С-400 в Китай

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила начало исполнения контракта по С-400 с Китаем.

Комплексы будут переданы Китаю согласно срокам, оговоренным в соглашении. Сумма сделки и объем поставок не разглашаются.

О заключении сделки стало известно в апреле 2015 года. В феврале представитель Ростеха сообщил, что производство комплексов для Китая уже стартовало. Первые поставки ожидаются не ранее 2018 года.

Ракетный комплекс С-400 производится концерном «Алмаз-Антей». Он предназначен для поражения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. На вооружении российской армии РЗК состоит с 2007 года.