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Экспорт

Россия начала выполнять контракт на поставку С-400 в Китай

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила начало исполнения контракта по С-400 с Китаем.

Комплексы будут переданы Китаю согласно срокам, оговоренным в соглашении. Сумма сделки и объем поставок не разглашаются.

О заключении сделки стало известно в апреле 2015 года. В феврале представитель Ростеха сообщил, что производство комплексов для Китая уже стартовало. Первые поставки ожидаются не ранее 2018 года.

Ракетный комплекс С-400 производится концерном «Алмаз-Антей». Он предназначен для поражения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. На вооружении российской армии РЗК состоит с 2007 года.

http://www.interfax.ru/russia/560043

с-400, Китай
  • A_SEVER A_SEVER
    26.04.1712:05:16

    Лучше указать первоисточник: www.interfax.ru/russia/560043

    #906036
  • Watcorg Сидоров Watcorg Сидоров
    26.04.1714:12:08

    В чём позитив? То что китайцам сплавили систему, которой ещё сами замену не сделали? Вот начали бы поставлять С-500 в армию, тогда ни каких вопрос.

    Мы же все знаем, как китайцы любят технологии «тырить».

    #906073
    • Нет аватара Snowmage
      26.04.1714:55:50

      Замены С-400 не будет очень долго. С-500 это уже стратегическая система. У неё другие задачи и цели.Судя по-всему откопировать С-400 Китайцы вряд ли сумеют. Слишком другой уровень техноллогий. Вы ж не забывайте, что на экспорт идут «урезанные» варианты систем.

      #906092
    • Нет аватара sarvizir
      26.04.1715:12:07

      То что китайцам сплавили систему, которой ещё сами замену не сделали?

      Watcorg Сидоров, откуда вы это знаете???

      #906101
  • Vladimir fon-Leof Vladimir fon-Leof
    26.04.1714:24:17

    К середине 2018 года эти технологии тоже начнут устаревать, по сравнению с системами С-600.

    #906080
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