Корабль проекта 1914.1 «Маршал Крылов» в центре судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке

Корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» в ближайшее время будет сдан Тихоокеанскому флоту после ремонта и в июле выйдет в поход, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов при посещении «Дальзавода»."Маршал Крылов" после завершения ремонта и сервисного обслуживания на «Дальзаводе» уже в июле текущего года выйдет в поход в составе группы кораблей Тихоокеанского флота", — сказал замглавы военного ведомства. В ноябре прошлого года сообщалось о модернизации, которую «Маршал Крылов» проходит в центре судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке, и работах по ремонту главных и вспомогательных двигателей, штурманского и радиотехнического вооружения, а также бытовых систем и камбузного оборудования. «Маршал Крылов» — корабль измерительного комплекса, второй корабль проекта 1914, он предназначен для обеспечения испытаний и отработки новых образцов ракетно-космических комплексов; вывода на орбиту и заступления на боевое дежурство средств военно-космических сил; поиска, спасения и эвакуации экипажей и спускаемых аппаратов космических объектов, севших на воду; обнаружения кораблей, подводных лодок и самолетов; ретрансляции всех видов информации, обеспечения связи космонавтов с центром управления полетами (ЦУП).