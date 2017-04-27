«Швабе» запустил инновационное изготовление астроситалла
Новый производственный участок по изготовлению астроситалла был введен в эксплуатацию на предприятии холдинга «Швабе» — Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) в первом квартале 2017 года. При создании крупногабаритных заготовок из уникального стеклокристаллического материала специалисты ЛЗОС применяют самые передовые достижения и технологии в области стекловарения.
«Наше подразделение изготавливает высококачественные крупногабаритные заготовки из астроситалла диаметром до 3,5 метров. Производственная мощность участка составляет 25 тонн изделий в месяц. Это позволяет холдингу полностью покрыть потребности российского рынка в данном материале, а также успешно выполнять обязательства по различным зарубежным контрактам», — сообщил первый заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов.
Основное оборудование нового подразделения — ванная печь объемом 16 тонн. Она оснащена системой автоматического управления, обеспечивающей экономичное использование природного газа и стабильность всех технологических параметров. В производственном участке также установлены 16 печей для обеспечения ситаллизации крупногабаритных заготовок. Данное оборудование связано в единую систему автоматического управления, позволяющую оперативно реагировать на отклонения от режима и поддерживать необходимую температуру с точностью ±1°С.
Астроситалл сочетает в себе такие важные свойства как температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) близкий к нулевому в широком диапазоне температур, высокая однородность по ТКЛР и другие. Наиболее популярное использование данного стеклокристаллического материала — подложки зеркал для крупногабаритных астрономических телескопов наземного и космического базирования.
27.04.1710:36:21
27.04.1711:27:32
27.04.1711:51:07
27.04.1712:00:45
27.04.1712:09:22