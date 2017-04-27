«Швабе» запустил инновационное изготовление астроситалла

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех осуществил запуск высокотехнологичного производственного участка по выпуску изделий из астроситалла. Данное подразделение способно ежемесячно выпускать до 25 тонн крупногабаритных заготовок диаметром от 2,5 до 3,5 метров.

Новый производственный участок по изготовлению астроситалла был введен в эксплуатацию на предприятии холдинга «Швабе» — Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) в первом квартале 2017 года. При создании крупногабаритных заготовок из уникального стеклокристаллического материала специалисты ЛЗОС применяют самые передовые достижения и технологии в области стекловарения.

«Наше подразделение изготавливает высококачественные крупногабаритные заготовки из астроситалла диаметром до 3,5 метров. Производственная мощность участка составляет 25 тонн изделий в месяц. Это позволяет холдингу полностью покрыть потребности российского рынка в данном материале, а также успешно выполнять обязательства по различным зарубежным контрактам», — сообщил первый заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов.

Основное оборудование нового подразделения — ванная печь объемом 16 тонн. Она оснащена системой автоматического управления, обеспечивающей экономичное использование природного газа и стабильность всех технологических параметров. В производственном участке также установлены 16 печей для обеспечения ситаллизации крупногабаритных заготовок. Данное оборудование связано в единую систему автоматического управления, позволяющую оперативно реагировать на отклонения от режима и поддерживать необходимую температуру с точностью ±1°С.

Астроситалл сочетает в себе такие важные свойства как температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) близкий к нулевому в широком диапазоне температур, высокая однородность по ТКЛР и другие. Наиболее популярное использование данного стеклокристаллического материала — подложки зеркал для крупногабаритных астрономических телескопов наземного и космического базирования.