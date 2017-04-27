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Производство

«Швабе» запустил инновационное изготовление астроситалла

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех осуществил запуск высокотехнологичного производственного участка по выпуску изделий из астроситалла. Данное подразделение способно ежемесячно выпускать до 25 тонн крупногабаритных заготовок диаметром от 2,5 до 3,5 метров.

Новый производственный участок по изготовлению астроситалла был введен в эксплуатацию на предприятии холдинга «Швабе» — Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) в первом квартале 2017 года. При создании крупногабаритных заготовок из уникального стеклокристаллического материала специалисты ЛЗОС применяют самые передовые достижения и технологии в области стекловарения.

«Наше подразделение изготавливает высококачественные крупногабаритные заготовки из астроситалла диаметром до 3,5 метров. Производственная мощность участка составляет 25 тонн изделий в месяц. Это позволяет холдингу полностью покрыть потребности российского рынка в данном материале, а также успешно выполнять обязательства по различным зарубежным контрактам», — сообщил первый заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов.

Основное оборудование нового подразделения — ванная печь объемом 16 тонн. Она оснащена системой автоматического управления, обеспечивающей экономичное использование природного газа и стабильность всех технологических параметров. В производственном участке также установлены 16 печей для обеспечения ситаллизации крупногабаритных заготовок. Данное оборудование связано в единую систему автоматического управления, позволяющую оперативно реагировать на отклонения от режима и поддерживать необходимую температуру с точностью ±1°С.

Астроситалл сочетает в себе такие важные свойства как температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) близкий к нулевому в широком диапазоне температур, высокая однородность по ТКЛР и другие. Наиболее популярное использование данного стеклокристаллического материала — подложки зеркал для крупногабаритных астрономических телескопов наземного и космического базирования.

http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/90915-shvabe-zapustil-innovacionnoe-izgotovlenie.html

Лыткарино, ЛЗОС, Швабе, астроситалла
  • Andrew1986 Andrew1986
    27.04.1710:36:21

    Фраза «ванная печь объемом 16 тонн» звучит по-дилетантски. А так новости конечно плюс.

    #906400
    • Нет аватара Aleks
      27.04.1711:27:32

      Это для вас по дилетански…А вот например металлурги объем печей именно так и измеряют.

      Отредактировано: Aleks~11:28 27.04.17
      #906419
      • Andrew1986 Andrew1986
        27.04.1711:51:07

        В тоннах металлурги указывают производительность печи, а не ее объем. Это разные вещи мягко говоря.

        #906424
        • Нет аватара Aleks
          27.04.1712:00:45

          ЕМНИП среди характеристик печки есть понятие «емкость», которая тоже измеряется в тоннах.

          Но по факту вы правы признаю…Ванна печки измеряется в м.куб.   

          Отредактировано: Aleks~12:02 27.04.17
          #906425
  • samgalaxyace123 galaxyace123 samgalaxyace123 galaxyace123
    27.04.1712:09:22

    Звучит неграмотно, но по факту употребляется именно так — объём печи в тоннах.

    В кубометрах в печах измеряют объём газопламенного пространства, это что над зеркалом расплава в газовых, жидкостных и комбинированных стекловаренных печах.

    Как у металлургов — не знаю.

    #906428
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