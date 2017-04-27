Производство птицы в России по итогам I квартала увеличилось на 3,5%

В первом квартале 2017 года производство птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств РФ выросло на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,56 млн тонн, сообщает Минсельхоз РФ.

В сельскохозяйственных организациях рост производства составил 3,7% (1,47 млн тонн).

«Прирост производства мяса птицы в сельскохозяйственных организациях обеспечили Белгородская, Тамбовская, Тульская области, Ставропольский край, Республика Башкортостан», — сообщил директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России.