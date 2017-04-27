Селекционеры представили 56 новых сортов картофеля для выращивания в Кемеровской области

Селекционеры заявили 56 новых сортов картофеля для испытаний и последующего выращивания в Кемеровской области, что в шесть раз больше, чем три года назад.

«Если в 2014 году у нас было 9 сортов картофеля, то на сегодняшний день 56 уже пришло на испытания, которые мы должны в течение трех лет провести и дать по ним заключения.Чаще всего селекционерами выступают НИИ, кроме них разработкой сортов занимаются и хозяйства. Рост новых сортов связан с необходимостью импортозамещения, так как зарубежные сорта занимают долю до 80%. Начиная с этого года, их можно использовать на полях и садово-огородных участках, семена продаются, например, в торговых сетях. «, — сообщили в филиале ФГБУ «Госсорткомиссия» по Кемеровской области.

В этом году на испытания в кемеровский филиал «Госсорткомиссии» поступили 19 сортов плодово-ягодных культур, 147 овощных сортов и гибридов. По итогам прошлого года госкомиссия включила в реестр селекционных достижений 26 сортов, испытанных в регионе. Чреди них различные культуры — зерновые, овощные, плодово-ягодные.

В новых сортах селекционеры, прежде всего, улучшают показатели урожайности и повышают их устойчивость к заболеваниям. Пытаются изменить и другие качества.