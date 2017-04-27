ПАО «НПО «Сатурн» освоило изготовление деталей двигателей из кобальтового сплава

Рыбинское ПАО «НПО «Сатурн» (входит в ОДК) изготавливает детали газотурбинных двигателей из нового кобальтового сплава методом аддитивных технологий. Создание нового сплава уже освоили, он использовался в новых турбинах рыбинского производства. Новый сплав адаптирован для изготовления деталей путем селективного лазерного сплавления металлопорошковой композиции. Он отличается повышенной жаропрочностью, стойкостью к температурной и солевой коррозии, а также высокой рабочей температурой. Исследования свойств и разработка оптимальных технологических параметров послойного синтеза кобальтового сплава велись на «НПО «Сатурн» более двух лет. Сейчас его паспортизируют. Кроме того, рыбинское предприятие изготавливает детали ГТД из композиционных материалов на полимерной и керамической основах.Центр аддитивных технологий (ЦАТ) «Сатурна» специализируется на изготовлении деталей, моделей и узлов газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения методами послойного синтеза.

«Здесь также представлены сопутствующие технологии: термообработка, лазерная сварка и перфорация, металлургическая лаборатория, компьютерная томография, электронная микроскопия, лаборатория бесконтактной оптической оцифровки и реверс инжиниринга», — рассказали на предприятии. ЦАТ решает следующие задачи: повышение стабильности характеристик элементов газотурбинных двигателей; возможность получения конструкций с уникальной топологией; сокращение цикла и стоимости изготовления деталей ГТД; использование в конструкции материалов, формообразование которых традиционными технологиями либо невозможно, либо чрезвычайно затратно.ПАО «НПО «Сатурн» разработало технологическую цепочку изготовления деталей селективным сплавлением — начиная от разработки 3D-модели и заканчивая функциональной деталью.

Внедряются также инновационные принципы проектирования с учетом новых технологических возможностей, включая интеллектуальную оптимизацию топологии деталей, обеспечивающую нужную прочность с учетом направления воздействующих нагрузок и существенное снижение массы — так называемый бионический дизайн. Центр активно участвует в работах по разработке и получению отечественных металлопорошковых композиций. В 2015-2016 годах более тысячи различных деталей газотурбинных двигателей, изготовленных селективным сплавлением из кобальтового, титанового сплавов, нержавеющей стали, успешно прошли стендовые испытания в составе двигателей.