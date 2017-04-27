В ходе модернизации Великолукский мясокомбинат открыл дополнительно 300 рабочих мест

В существующем здании Великолукского мясокомбината в Псковской области сейчас идет модернизация — реконструируется разделочный цех. В планах — ремонт убойного цеха и консервного производства.

На сегодняшний день, после частичного запуска нового оборудования в разделочном цехе объем обрабатываемого мяса вырос вдвое — до 300 тонн в сутки. Создано дополнительно 300 рабочих мест. В дальнейшем руководство Великолукского мясокомбината планирует увеличить количество конвейеров, что позволит повысить производительность на 30% — до 400 тонн в сутки.

В настоящее время на предприятии работает около 5 тыс человек. Среднемесячная сдельная зарплата — около 40 тыс рублей.

Завод работает круглосуточно, в 4 смены, что позволяет обеспечить граждан самой свежей мясной продукцией. Большая часть процессов автоматизирована.

Впервые за много лет на производственную практику на мясокомбинат придут студенты Великолукской сельскохозяйственной академии в рамках работы ресурсного центра подготовки кадров Псковской области. Всего за последнее время 38 выпускников академии были трудоустроены на Великолукском мясокомбинате.

Руководство предприятия намерено построить новый мясоперерабатывающий завод с мясохладобойней, рассказал генеральный директор ОАО «Великолукский мясокомбинат» Руслан Марцинкевич в среду, 26 апреля, во время визита на предприятие Заместителя Губернатора Псковской области Сергея Перникова.

Запуск нового завода позволит нарастить объемы производства, одновременно повышая его качество за счет использования современного оборудования, отметил гендиректор.

Реализация проекта начнется в 2018 году.