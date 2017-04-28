Воронежская область пятый год подряд становится российским лидером по приросту производства молока. Крупные холдинги области в 2017 году вновь заявили о новых масштабных проектах.

По итогам 2016 года Воронежская область традиционно нарастила производство молока: прирост составил 62 тыс. т в сельскохозяйственных предприятиях, в результате чего валовый надой в сельскохозпредприятиях достиг 538 тыс. т. На протяжении последних нескольких лет на фоне кризиса производства молока в стране область ежегодно наращивает показатель на 40-60 тыс. т. За последние 7 лет было возведено 17 объектов. В 2017 году должно быть запущено еще три. Глобальная задача, которую ставит перед собой область — 30 молочных комплексов.

Наиболее масштабные проекты планируют реализовать холдинги «Молвест» и «Эконива». Традиционно являвшийся основным переработчиком региона «Молвест» фактически завершает строительство в Аннинском районе первой очереди молочного комплекса на 3,2 тыс. голов (вдобавок к недавно запущенному объекту на 5 тыс. голов), а также начинает стройку в Верхнемамонском (2,2 тыс. голов).

«Эконива» Штефана Дюрра выкупает у «Красного Востока» последний актив компании в Воронежской области — молочный комплекс «Мегаферма „Березовка“» в Бобровском районе, а также уже запустила молочный комплекс на 2,8 тыс. голов в Лискинском районе и планирует еще два в Бобровском. Кроме того, «Эконива» расширяет линейку продукции на возведенном молокоперерабатывающем заводе в Лискинском районе мощностью 30 т в сутки. Компания не отказывается и от возможного строительства большого перерабатывающего завода мощностью более 500 т в сутки, а также сырзавода.

Таким образом, традиционное разделение молочных компаний Воронежской области на производителей сырого молока (в первую очередь «Эконива») и переработчиков («Молвест») постепенно уходит в прошлое — обе ведущие компании диверсифицируют бизнес. Кроме того, проводится и модернизация активов небольших компаний — ее уже выполнили ООО «АгроТехГарант», ООО «Восток», ЗАО «Манино», ООО «Черноземье» и ряд других. При этом средние фермы оказываются наиболее эффективными по затратам: так, стоимость реконструкции скотоместа «АгротехГаранта» составила 130 тыс. руб. — втрое меньше, чем в крупных холдингах (450 тыс. руб.).

Тем не менее, продолжается консолидация мощностей в руках крупных холдингов. Причём российские компании пытаются конкурировать с иностранными компаниями. Так, холдинг «Молвест» (крупнейший российский производитель и номер 3 в рейтинге производителей молока в России) может приобрести Аннинский молокозавод у входящего в Pepsico «Вимм-Билль-Данна» (номер 2 в рейтинге). Ключевой причиной такого решения стало резкое снижение поставок на предприятие молока от местных производителей — из Аннинского района все сырье теперь уходит именно «Молвесту», активно инвестирующему в молочные комплексы. Холдинг также взял под контроль несколько более мелких объектов.

Новые инвесторы, впрочем, активно вкладываются в заводы. Так, немецкая DMK заявила о предстоящем утроении мощностей и уже начала работы по модернизации: если раньше Бобровский сырзавод выпускал 20 т сыра в сутки, то теперь — около 30 т. Суточная переработка уже увеличилась с 200 до 300 т молока, а в перспективе должна вырасти до 600. Изменения коснулись и ассортимента. Если раньше на предприятии производили сыр с голубой плесенью, то сейчас пробуют с белой; также уже выпущена первая партия маасдама. Всего номенклатура продукции должна пополниться 20 новыми сортами, среди которых — сыры с орехами, плесенью, моцарелла и маскарпоне. С учетом масштабных инвестиций в оборудование и инфраструктуру предприятия в 2016 году общий объем вложений превысил 500 млн руб.

Таким образом, крупные инвесторы в Воронежской области наращивают производство сырого молока и молочной продукции, несмотря на фактическое отсутствие динамики в целом по России. Единственное, что их сейчас останавливает, — неопределенность с предоставлением субсидий по новым правилам господдержки. Так, «Молвест» может временно приостановить строительство двух молочных комплексов общей стоимостью 3,2 млрд руб. По словам главы компании Анатолия Лосева, сейчас на новой площадке в Аннинском районе реализована первая очередь на 1,2 тыс. голов стоимостью 700 млн руб., вторая же должна увеличить мощность до 3,5 тыс. голов, а общая стоимость объекта составит около 2 млрд руб. Еще один объект на 2 тыс. голов должен был начать строиться в Верхнемамонском районе. «Но на первый объект нам нужен инвесткредит еще на 1,5 млрд руб., на второй — около 1,7 млрд руб., — пояснил господин Лосев. — Итого около 300 млн руб. субсидий. А в год нужно еще около 1 млрд руб. оборотных средств. И если раньше по старой схеме господдержки мы могли взять кредит, начать строить, а потом государство нам перечисляло субсидии, то по новому механизму так невозможно — льготный кредит нужно получать сразу». Минсельхоз еще не рассмотрел заявку компании, и, более того, «Молвесту» еще с 2016 года продолжают выплачивать компенсацию за инвесткредиты по старому механизму — завершиться погашение долга в 350 млн руб. должно в ближайшее время.

Сейчас региональные власти добиваются предоставления аграриям положенных выплат в 2017 году. В этом направлении ведется также работа с банками, утверждающими проекты на льготное кредитование. И здесь у крупных холдингов преимущество: финорганизации гораздо охотнее идут на финансирование надежных и долгосрочных клиентов, чем небольших компаний. В условиях ограниченности субсидий это дает возможность крупным игрокам эффективнее развивать предприятия Воронежской области.

Тем не менее, региональный молочный кластер включает и небольшие компании, вплоть до крестьянско-фермерских хозяйств. По первоначально (3 февраля) утвержденному Минсельхозом плану, на краткосрочные кредиты в растениеводстве Воронежской области выделялось 103 млн руб. субсидий, что эквивалентно сумме кредитов примерно в 1 млрд руб. Но уже 6 февраля в регионе эти лимиты были исчерпаны, следует из данных министерства. В итоге льготных кредитов добились лишь 39 организаций — притом что в 2016 году по старым правилам (через распределение региональными властями) субсидии по процентным ставкам получили 177 сельхозпроизводителей (в том числе 21 КФХ), поясняли в областном департаменте аграрной политики. Более того, в числе этих 39 организаций не оказалось ни одного крестьянско-фермерского хозяйства, вопреки утвержденному Минсельхозом положению о том, что на малые формы должно пойти не менее 20% лимитов. После обращения Воронежской области регионам РФ утвердили новые лимиты отдельно для малых форм, причем теперь субъекты не могут их выбрать, в связи с чем Минсельхоз принял решение расширить перечень возможных получателей.

Несмотря на тенденцию к укрупнению с одной стороны и наличие небольших ЛПХ с другой, в Воронежской области все еще остается несколько достаточно крупных независимых игроков. В первую очередь это производитель сырого молока «Агрофирма «Калитва», управляющая двумя крупными молочными комплексами в Россошанском районе, и ОАО фирма «Молоко», занимающееся переработкой недалеко от них.