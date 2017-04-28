Завод по производству кабельно-проводниковой продукции открылся в Евпатории

Завод по производству кабельно-проводниковой продукции открылся сегодня в Евпатории. Об этом сообщила пресс-служба Евпаторийской городской администрации.

«Сегодня в Евпатории открылся завод по производству кабельно-проводниковой продукции. Он расположился в цехах бывшего ПМК-84, в промышленной зоне города», — говорится в сообщении.

Владельцем завода выступает ООО «Крымский кабельный завод «Евкабель». Компания зарегистрирована в органах налогового надзора еще в 2015 году. «Около года работа на заводе велась параллельно со строительством. Сейчас на предприятии трудится уже порядка 40 человек, а в перспективе их должно быть около сотни. В цехах установлено новейшее технологическое оборудование европейского класса. Это позволяет увеличить массу переработанного сырья в три-четыре раза по сравнению с российскими аналогами», — передает пресс-служба слова директора завода Романа Ромашова.

В Едином государственном реестре юридических лиц указано, что учредителями ООО «Крымский кабельный завод «Евкабель» являются две компании: 40% принадлежит ООО «Евкабель», зарегистрированной в Томской области, а 60% - ООО «Донтехсвязь», зарегистрированной в Донецке.

«Пока дан старт первой из трех очередей нового производства. Далее планируется открытие цеха по первичной обработке медной катанки и открытие производства телекоммуникационного кабеля и кабеля связи», — добавили в пресс-службе.