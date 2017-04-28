В Орле открыт распределительный центр торговой сети «Пятерочка»

27 апреля в Орле открыли распределительный центр (РЦ) «Орел» торговой сети «Пятерочка». Здесь будет создано около 400 рабочих мест.

РЦ «Орел» — это современный логистический комплекс площадью более 15 тыс. кв. м, который будет обеспечивать поставки товаров во все магазины «Пятерочка» в Орловской, Брянской и Курской областях. Комплекс состоит из 3 зон, в каждой из которых поддерживается необходимый для хранения продукции температурный режим. Процесс работы является максимально автоматизированным и удобным для сотрудников.