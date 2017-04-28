На Уральском алюминиевом заводе открыт участок автоклавного выщелачивания

Проект модернизации глиноземного производства УАЗа в Каменске-Уральском реализуется с конца 2014 года. В его рамках на предприятии были установлены теплообменники для каскадного охлаждения гидратной пульпы и алюминатного раствора на участке № 6 цеха декомпозиции и выпарки и проведена модернизация отделения декомпозиции на участке № 6 с установкой двух новых декомпозеров. К настоящему моменту завершено также строительство новой автоклавной батареи для выщелачивания боксита. Инвестиции компании РУСАЛ в реконструкцию этого объекта составили 1,1 млрд рублей. В целом компания инвестировала в техперевооружение завода 1,5 млрд рублей.

Ввод новой автоклавной батареи для выщелачивания боксита, состоящей из 82 единиц основного оборудования, позволит увеличить выпуск глинозема на УАЗе на 130 тыс. тонн — до 900 тыс. тонн в год.

Оборудование повысит безопасность производственного процесса, существенно улучшит энергоэффективность. В результате снизится себестоимость глинозема.