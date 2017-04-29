Новости ВМФ России

28 апреля фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» вышел в Северное море, успешно миновав проливы Каттегат и Скагеррак с интенсивным гражданским судоходством. 18 апреля фрегат вышел из Кронштадта в Севастополь, совершив по пути заход в Балтийск для пополнения запасов топлива.

С 26 по 28 апреля фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» совершил деловой заход в порт Лимасол на Кипре для пополнения запасов топлива, воды и продовольствия. С начала апреля корабль выполняет поставленные задачи в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

27 апреля через Гибралтар в Средиземное море вошёл отряд кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Североморск», морского танкера «Дубна» и спасательного судна «Алтай».

В конце января БПК и суда обеспечения покинули корабельную авианосную группу Северного флота, в составе которой вышли на боевую службу 15 октября прошлого года, и за 3 месяца посетили порты Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), Пемба (Мозамбик), Кейптаун (ЮАР), Уолфиш-Бей (Намибия), Луанда (Ангола), Малабо (Экваториальная Гвинея) и Прая (Кабо-Верде). Покинув Средиземное море через Суэцкий канал, миновав Красное и Аравийское море, через Индийский океан и Атлантику отряд вновь вернулся в Средиземное море, полностью обогнув Африку!

27 апреля в порт Камрань (Вьетнам) зашли гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и средний морской танкер «Печенга» из состава Тихоокеанского флота. Корабли вышли из Владивостока 1 апреля и к настоящему моменту посетили порты Пусан (Южная Корея) и Манила (Филиппины).

6 апреля экспедиционное океанографическое судно «Адмирал Владимирский» (Балтийский флот) вышло из Кронштадта в Средиземное море и Индийский океан. Целью научной экспедиции являются комплексные океанографические исследования, а также сбор сведений для корректуры морских и навигационных карт, руководств и пособий для мореплавания.

Авторы фото командир ДВКД «Rotterdam» Harold Liebregs и Николай Иванов