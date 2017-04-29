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Армия и Флот

Новости ВМФ России

28 апреля фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» вышел в Северное море, успешно миновав проливы Каттегат и Скагеррак с интенсивным гражданским судоходством. 18 апреля фрегат вышел из Кронштадта в Севастополь, совершив по пути заход в Балтийск для пополнения запасов топлива.

С 26 по 28 апреля фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» совершил деловой заход в порт Лимасол на Кипре для пополнения запасов топлива, воды и продовольствия. С начала апреля корабль выполняет поставленные задачи в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

27 апреля через Гибралтар в Средиземное море вошёл отряд кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Североморск», морского танкера «Дубна» и спасательного судна «Алтай».

В конце января БПК и суда обеспечения покинули корабельную авианосную группу Северного флота, в составе которой вышли на боевую службу 15 октября прошлого года, и за 3 месяца посетили порты Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), Пемба (Мозамбик), Кейптаун (ЮАР), Уолфиш-Бей (Намибия), Луанда (Ангола), Малабо (Экваториальная Гвинея) и Прая (Кабо-Верде). Покинув Средиземное море через Суэцкий канал, миновав Красное и Аравийское море, через Индийский океан и Атлантику отряд вновь вернулся в Средиземное море, полностью обогнув Африку!

27 апреля в порт Камрань (Вьетнам) зашли гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и средний морской танкер «Печенга» из состава Тихоокеанского флота. Корабли вышли из Владивостока 1 апреля и к настоящему моменту посетили порты Пусан (Южная Корея) и Манила (Филиппины).

6 апреля экспедиционное океанографическое судно «Адмирал Владимирский» (Балтийский флот) вышло из Кронштадта в Средиземное море и Индийский океан. Целью научной экспедиции являются комплексные океанографические исследования, а также сбор сведений для корректуры морских и навигационных карт, руководств и пособий для мореплавания.

Авторы фото командир ДВКД «Rotterdam» Harold Liebregs и Николай Иванов


ВМФ, боевая служба, фрегат, 11356, Адмирал Григорович, Адмирал Эссен, Адмирал Владимирский, крейсер, Варяг, БПК, «Североморск»
  • A_SEVER A_SEVER
    29.04.1710:05:11

    Сегодня утром фрегат «Адмирал Эссен» находится тут:

    Отредактировано: A_SEVER~13:47 29.04.17
    #906958
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      29.04.1712:22:04

      Какой из карабликов именно Эссен? Роттердам светится по полной и следит, но кто Эссен?    

      #906983
      • A_SEVER A_SEVER
        29.04.1712:28:53

        Какой из карабликов именно Эссен?
        Отвечу вопросом на вопрос — боевые корабли ВМФ России отображаются АИС?

        #906985
  • Нет аватара xitmen
    29.04.1712:24:49

    В интернетах клевещут, что госпитальное судно ТОФ «Иртыш» 28.04 пришло на Кипр.

    #906984
    • Human RS Human RS
      29.04.1713:56:03

      А ему разве не надо на Дальзавод для продолжения модернизации?

      #907002
      • A_SEVER A_SEVER
        29.04.1714:04:19

        А ему разве не надо на Дальзавод для продолжения модернизации?
        Да вроде нет: sdelanounas.ru/blogs/89196

        Отредактировано: A_SEVER~14:05 29.04.17
        #907005
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