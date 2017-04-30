Мотострелки ЗВО получили более 140 новейших БТР-82А

Более 140 бронетранспортеров БТР-82А поступило в Западный военный округ для перевооружения мотострелковых подразделений вновь сформированных воинских частей, сообщает пресс-служба округа.

Эта машина является глубокой модернизацией своих предшественников — стоящих на вооружении БТР-80 и БТР-80А.

В новом бронетранспортере значительно усилены все боевые характеристики — от более мощного двигателя до вооружения, систем обзора и управления огнем.

Например, от базовой модели БТР-82 он отличается боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой 2А72.

Экипаж БТР-82А, как и базового БТР-82 состоит из трех человек: механика-водителя, наводчика и командира машины. В десантный отсек могут уместиться семь бойцов в полной экипировке с оружием.

У бронетранспортера увеличена общая масса за счет установки более мощного двигателя КАМАЗ-740.14‑300 (300 лошадиных сил). Двигатель многотопливный, если необходимо его можно заправлять даже тепловозным топливом.

Кроме того, новый БТР современными цифровыми системами стабилизации вооружения, наблюдения и прицеливания.

На нем также установлены система защиты от осколков и кондиционер.

Для улучшения командной управляемости машина оснащена современными средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования «Трона-1».

Машина производится на Арзамасском машиностроительном заводе. В настоящее время на вооружении ВС РФ находится более 1200 единиц. Кроме того, БТР-82А эксплуатируется еще в вооруженных силах Республики Казахстан.