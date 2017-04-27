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Экспорт

Очередная партия БТР-82А прибыла в Азербайджан из России

Согласно подписанному соглашению о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, в страну доставлена очередная партия боеприпасов и военной техники различного назначения, включая бронетранспортеры БТР-82А.

В 2016 г. Азербайджану была передана партия танков Т-90С, боевых машин пехоты БМП-3, вертолетов Ми-17В-1, а также закрыт контракт на поставку 18 единиц ТОС-1А (не менее $600 млн). Первая партия БТР-82 поступила из России в 2013 г.

http://diana-mihailova.livejournal.com/551945.html

БТР-82, Азербайджан
  • Нет аватара zspe
    27.04.1713:17:48

    По принципу: если Азербайджан с Арменией не помирить, то дать им столько оружия, чтобы они боялись друг на друга косо смотреть?    

    #906445
  • Нет аватара Инженер2015
    27.04.1713:56:55

    в страну доставлена очередная партия

    за деньги или в подарок?

    #906459
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