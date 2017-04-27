Очередная партия БТР-82А прибыла в Азербайджан из России

Согласно подписанному соглашению о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, в страну доставлена очередная партия боеприпасов и военной техники различного назначения, включая бронетранспортеры БТР-82А.

В 2016 г. Азербайджану была передана партия танков Т-90С, боевых машин пехоты БМП-3, вертолетов Ми-17В-1, а также закрыт контракт на поставку 18 единиц ТОС-1А (не менее $600 млн). Первая партия БТР-82 поступила из России в 2013 г.