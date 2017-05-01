В ОЭЗ «Лотос» начали строить первый в России завод по производству саморазрушающихся шприцев

20 апреля на территории особой экономической зоны «Лотос» в Астраханской области состоялась закладка капсулы в честь начала строительства завода по производству саморазрушающихся медицинских шприцев третьего поколения. Проект реализует российская компания «МедИнТех».

Использование шприцев третьего поколения способно свести к «нулю» риски заражения инфекциями от случайного или повторного использования одноразовых шприцев. Все дело в инновационной технологии: после применения игла автоматически втягивается внутрь шприца, что исключает возможность травмы или заражения.

Работа нового завода по производству шприцев будет высоко автоматизирована, количество задействованных специалистов — максимум 150 человек.

«На начальном этапе нам придётся использовать иностранные материалы, — рассказал инвестор проекта Николай Сочин журналистам. — Но, думаю, на 85% это будет чисто российское производство. Самый больной вопрос — иголки. К сожалению, их в России пока не выпускают. Но две недели назад мы встречались с представителями японских фирм, которые обещали передать нам технологию их изготовления».

Как заметил гендиректор ПАО «ОЭЗ «Лотос» Сергею Милушкин, проектировщики нового завода — астраханская проектная компания, строители — также подрядчики из Астраханской области. «Уже сегодня, несмотря на то, что ОЭЗ только-только выходит на площадки, начинает строиться, налоги на доходы физических лиц, налоги на прибыль этих компаний будут поступать в бюджет региона, — подчеркнул он. — И это очень важно. Реальная отдача от ОЭЗ «Лотос» начинается уже сегодня, экономика области уже получает результаты».

«Это знаменательный день не только для Астраханской области, но и для всей страны, — заявил Николай Сочин. — Приятно, что инновационные технологии по производству шприцев третьего поколения будут внедрены именно на астраханской земле. Они сейчас используются практически по всей Европе и в Америке. В России пока их нет. Думаю, что в течение года мы уже будем перерезать красную ленточку и запустим производство на полную мощность».