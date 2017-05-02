Мобильный центр здоровья на базе ГАЗон Next

Завод спецавтомобилей «Промтех» промышленной группы «Самотлор-НН» выполнил заказ на новый медицинский автомобиль. Базой для него послужил длиннобазный среднетоннажник ГАЗон Next. На раму шасси установили специализированный закрытый теплоизолированный кузов, в котором размещено оборудование мобильного медицинского центра «Здоровье нации».

Мобильная клиника «Здоровье нации» на базе Газон Next предназначена для оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, оценки риска развития возможных заболеваний, выявления заболеваний на ранних стадиях.Использование «Здоровье нации» позволит в самые короткие сроки существенно передвижного медицинского комплекса повыситьконсультативную мобильность, увеличить оборот обследования населения за счет средств ОМС по диспансеризации, обеспечить максимальноевыявление заболеваний на ранних стадиях, и, как следствие, уменьшить нагрузку на бюджет региона за счет уменьшения в последующем закупокдорогостоящих лекарственных средств.

Комплекс обследований в мобильном Центре здоровья состоит из:

Трех кабинетов, каждый из которых выполняет различные функции. Также в комплекс есть санитарная комната, оснащенная биотуалетом.Медицинские кабинеты

1 — Терапевтический: Оснащен кушеткой; Аппаратом ЭКГ российского производства; Цифровым ультразвуковая портативная система(Производитель-Россия).

2 — Процедурный кабинет, оснащённый оборудованием для забора крови и проведением экспресс-анализов и т. п.

З — Кабинет женское здоровье, в котором установлено гинекологическое кресло, также российского производства. В данном кабинете также установлен Портативный цифровой маммограф (Производство Россия).

Комплекс оснащен всеми системами жизнедеятельности:

Электрическая система 1. Подключение к внешнему источнику 220 2. Электрогенератор 3. Аккумуляторные батареи с преобразователем напряжения Система отопления и вентиляции 4. Конвекционные обогреватели 5. Система кондиционирования с возможностью обогрева 6. Тепловая завеса над входом 7. Воздушный автономный отопитель с разводкой по кабинетам и возможностью регулировать тепловой поток 8.Естественная вентиляция через окна и двери 9.Приточно вытяжная вентиляция 220 В, 24 В или 12В 10.система кондиционирования Санитарное оборудование 11. Рукомойники накопительного типа или центральное водоснабжение 12. Биотуалет 13.Комплект для уборки Безопасность 14. Система пожарной сигнализации 15. Огнетушители 16. Охранная система автомобиля 17. Система ГЛОНАС с экстренной кнопкой у водителя, при нажатии на которую передается сигнал тревоги в специализированные службы 18. Система связи кабины водителя с медицинскими отсеками 19. Тележка-каталка со съёмными носилками TMS 20. Видеорегистратор

Рекомендуемое медицинское оборудование

Цифровой рентгенодиагностический комплекс, гематологический анализатор крови; глюкометр с тестполосками; иглы и пробирки для взятия крови; контейнеры длямочи; биохимический анализатор крови; анализатор мочи; холодильник для хранения биологических материалов; набор офтальмолога (щелевая лампа, набор пробных очковых линз, проектор знаков); набор врача-оториноларинголога, аудиометр, спирометр; аппарат АД (тонометр) (терапевт); фонендоскоп (терапевт); кольпоскоп (гинекология)

Модель Газон Next Кабина 1+2/1+6 Колесная база, мм 4515 Двигатель ЯМЗ Дизель Е-5 Привод Задний

Схема