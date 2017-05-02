На четвертом энергоблоке Ростовской АЭС специалисты начали сборку реактора

Специалисты цеха централизованного ремонта (ЦЦР) Ростовской АЭС совместно с подрядчиками АО «Сезам» начали сборку реактора четвертого энергоблока.

В течение 25 дней в реактор будут установлены все внутрикорпусные устройства (ВКУ) общим весом 150 тонн: внутрикорпусная шахта, выгородка и блок защитных труб (БЗТ). А с помощью перегрузочной машины произведут загрузку 163 имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС), сообщает пресс-служба Ростовской атомной станции.

По словам заместителя директора по капитальному строительству Алексея Федотова, по завершению сборки реактора волгодонские атомщики приступят к испытаниям реакторной установки, в том числе и на рабочих параметрах.

«Уже установили шахту реактора, ведем работы по монтажу выгородки, в ближайшие дни начнем загрузку ИТВС. Работы по сборке реактора планируем завершить до конца текущего месяца. После сборки реактора начнем его гидроиспытания и циркуляционную промывку, чтобы еще раз проверить качество монтажа первого контура», — отметил Алексей Федотов.

После гидроиспытаний и циркуляционной промывки на пусковом энергоблоке начнется технологический этап «горячей обкатки» реакторной установки. В реакторе будут созданы температурные условия подобные возникающим при реальной работе ядерного реактора. Это позволит специалистам снять различные характеристики работы оборудования: тепловыделение, теплопотери, расходы теплоносителя и другие показатели, доказывающие безопасность реактора и соответствие его работы требованиям проекта.

Пуск энергоблока № 4 Ростовской АЭС запланирован на 2017 год.