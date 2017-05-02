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Российские проекты за рубежом

Индийские военные рассказали об уникальном результате испытаний ракеты «БраМос»

Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) успешно испытала версию российско-индийской ракеты «БраМос» (BrahMos) с увеличенной дальностью полета — более 400 километров, заявил управляющий директор BrahMos Судхир Мишра.

Ракету запустили с полигона на острове Абдул Калам, расположенном к востоку от побережья штата Орисса.

БраМос (BrahMos) — это двухступенчатая крылатая ракета с твердотопливной стартовой первой ступенью, которая разгоняет ее до сверхзвуковой скорости, после чего отделяется.

Сейчас максимальная дальность полета ракет этого типа составляет 290 километров. Решение об увеличении дальности было принято на российско-индийском саммите в Гоа в 2016 году.

https://ria.ru/world/20170311/1489793712.html

БраМос, Индия, СП BrahMos
  • SergeySeverny SergeySeverny
    03.05.1705:02:46

    классно получилось значит! это хорошо    

    #907782
  • Нет аватара zspe
    03.05.1713:22:57

    То есть еще чуть-чуть и войдут в категорию ракет от 500 до 5000 км, которые запрещены для России. Сработает ли отмазка, что делали не в России?

    Отредактировано: zspe~13:32 03.05.17
    #907879
    • Юрген Юрген
      03.05.1713:25:44

      Она же не баллистическая.

      #907880
      • Нет аватара zspe
        03.05.1713:31:45

        8 декабря 1987 года в Вашингтоне состоялась советско-американская встреча на высшем уровне, в ходе которой Михаил Горбачёв и Рональд Рейган подписали бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), вступивший в силу 1 июня 1988 года. Участники договора обязались не производить, не испытывать и не развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

        Наземные крылатые тоже запрещены.

        #907885
  • Артем Запустас Артем Запустас
    03.05.1714:52:59

    Брамос не обязательно наземного базирования — применяется и с самолетов и кораблей. И производится в индии — под договор не попадает.

    А когда в России появятся противокорабельные ракеты авиационного базирования большой дальности? У нас только Х-35. Почему не адаптируют Оникс (это не должно быть сложно брамос схож по конструкции, а его уже адаптировали), или ПК калибр (было бы здорово все семейство адаптировать к самолетам). Про перспективный циркон тоже нигде не заявляется использование с истребителя, только наземный, надводный и подводные варианты запуска. В условиях обострения отношений с нашими партнерами, в виду численного отставания в кораблях мощные пк ракеты авиационного базирования нам весьма необходимы.

    #907915
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