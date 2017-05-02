Индийские военные рассказали об уникальном результате испытаний ракеты «БраМос»

Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) успешно испытала версию российско-индийской ракеты «БраМос» (BrahMos) с увеличенной дальностью полета — более 400 километров, заявил управляющий директор BrahMos Судхир Мишра.

Ракету запустили с полигона на острове Абдул Калам, расположенном к востоку от побережья штата Орисса.

БраМос (BrahMos) — это двухступенчатая крылатая ракета с твердотопливной стартовой первой ступенью, которая разгоняет ее до сверхзвуковой скорости, после чего отделяется.

Сейчас максимальная дальность полета ракет этого типа составляет 290 километров. Решение об увеличении дальности было принято на российско-индийском саммите в Гоа в 2016 году.