Палубные вертолеты Ка-52К успешно прошли предварительные испытания в морских условиях

2 мая 2017 г. Вертолеты Ка-52К производства холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершили первый этап морских испытаний. В настоящее время машины находятся на базе АО «Камов», где специалисты завершают оценку состояния вертолетов и их отдельных агрегатов после выполнения задач в сложных климатических условиях. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

На этапе испытаний, которые проходили с конца 2016 по начало 2017 года, участвовали два вертолета Ка-52К. По результатам выполнения поставленных командованием задач испытания вертолетов признаны успешными. Машины уже поступили в распоряжение инженеров АО «Камов» для проведения дополнительных исследований работы вертолета и его отдельных узлов, а также внесения изменений с учетом возможных требований. «Вертолеты Ка-52К завершили первый этап испытаний в морских условиях, по результатам которых можно сделать вывод, что машины могут размещаться на борту авианесущего крейсера и успешно выполнять поставленные задачи. Вертолет обладает уникальными характеристиками, однако, одного похода в море недостаточно для того, чтобы понять, как ведут себя его двигатели, агрегаты, авионика, системы управления и вооружения в морском климате. Работа конструкторского бюро будет продолжаться в рамках испытаний, в том числе, на авианесущем корабле», — отметил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам Владислав Савельев. Вертолет Ка-52К является продолжением продуктовой линейки «морских» вертолетов, разработанных АО «Камов» и принятых на вооружение ВМФ России. В эту линейку входят такие вертолеты, как: Ка-25, Ка-27, Ка-29, Ка-31. Вертолет Ка-52К предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине. Современное бортовое оборудование обеспечивает вертолету навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море. «От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме. Уменьшенные габариты вертолетов Ка-52 корабельного базирования позволяют увеличить максимально возможное количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и катапультная система, позволяют летчикам безопасно покидать вертолет. Кроме того, на вертолете Ка-52 корабельного базирования предусмотрен комплект спасательного устройства (КСУ), позволяющий спасать людей, терпящих бедствие на море», — отметили в холдинге. Еще одной немаловажной особенностью Ка-52К является применение коррозионностойких материалов, обусловленное необходимостью работы вертолета в условиях влажного морского климата. Вертолет обеспечен централизованной заправкой топлива и модернизированной системой кондиционирования воздуха, обеспечивающей вентиляцию морских спасательных костюмов членов экипажа. Кроме того, на вертолет дополнительно установлена радиотехническая система ближней навигации, которая не использовалась на базовой модели.