У агрокомбината «Московский» появился склад для овощей в Новой Москве

1175 тонн овощной продукции и зелени будет храниться в новом складском комплексе агрокомбината «Московский», построенном в Новой Москве, сообщили в столичном Департаменте развития новых территорий.

В тепличном комплексе площадью 76 га круглогодично выращивают овощи и зелень. Однако хранение продукции оставалось проблемным вопросом.

Агрокомбинат «Московский» за свой счет построил складской комплекс площадью почти 22 тыс. кв. м, который обеспечивает хранение, охлаждение и сортировку продукции.

Комплекс будет работать в круглосуточном режиме. Его ввод в эксплуатацию обеспечит работой 300 жителей Новой Москвы .

«Наибольшее количество новых рабочих мест в ТиНАО приходится на центры логистического, административно-офисного, торгового назначения. Их возможности позволяют трудоустроить около 55 тысяч человек. В планах на этот год строительство 700 тысяч „квадратов“ коммерческой недвижимости, что позволит создать до 20 тысяч дополнительных рабочих мест в Новой Москве», — рассказал руководитель Департамента развития новых территорий .