Крупная мебельная фабрика строится в Тверской области

Крупная мебельная фабрика строится сейчас в городе Торопец Тверской области, сообщают РИА. По словам производителей, мощностей предприятия хватит на то, чтобы проводить импортозамещение на внутреннем российском рынке, а также выйти с экспортом в страны Ближнего Востока и Евросоюза. Планируется, что в месяц фабрика будет выпускать от 50 до 60 тысяч изделий.

Новая фабрика станет частью производственного кластера тверской мебельной компании «Феликс». Также в составе кластера — деревообрабатывающий комбинат, часть продукции которого будет использоваться на фабрике. Такая структура позволит компании снизить расходы на производство и логистику. Отметим, новое производство должно внести ощутимый вклад в экономику региона, не только потому, что решает задачи импортозамещения, но и потому, что способствует развитию важного для Тверской области лесного хозяйства.

К строительству приступили в сентябре 2016 года. Выпуск первой продукции планируется на конец 2017 года. Сейчас на предприятии завершены работы по возведению основных зданий — производственного корпуса и складов, подведены коммуникации.

На предприятии планируют открыть 300 новых рабочих мест. Инвестиции в строительство — собственные и заемные средства — составляют в общем порядка одного миллиарда рублей.

Общая площадь основных помещений -более 18 тысяч квадратных метров. Также на территории предприятия разместятся собственная котельная, работающая на отходах производства, гараж и административно-бытовой корпус с офисами, гостиничными номерами и столовой.