Обзор новых предприятий горной промышленности в современной России (Часть 2)

Вся информация взята с сата СУН из ежемесячных обзоров новых производств.

В обзор включены предприятия введенные в эксплуатацию с мая 2013-го по декабрь 2016-го гг.

1. В Челябинской области открыта Березняковская золотоизвлекательная фабрика. На новой фабрике применяется технология извлечения драгоценных металлов методом автоклавного выщелачивания. За счет фабрики будет создано 700 рабочих мест.

Планируется строительство второго корпуса, где из березняковской руды будут получать медь и серебро. Общий объем инвестиций в освоение Березняковского месторождения составил около 4,5 млрд. рублей. Разведкой и освоением объектов участка занимается «Еткульзолото» — дочернее общество ОАО «Южуралзолото Группа Компаний».

2. Группа КОКС, ведущий мировой поставщик товарного чугуна и крупнейший в России производитель товарного кокса, завершила строительство в Кемерово первой очереди шахты «Бутовская»

ООО «Шахта «Бутовская» будет производить коксующийся уголь марок КО, КСМ в районе Чесноковский Кемеровского угольного месторождения.

Проектная производственная мощность шахты «Бутовская» после пуска в эксплуатацию второй очереди достигнет 1,5 млн.т. Объем инвестиций в строительство шахты и сопутствующей инфраструктуры составил 8,8 млрд. рублей. На момент открытия на шахте создано 878 рабочих мест, а ко времени пуска второй очереди численность рабочих мест увеличится до 1360.

3. В Николаевском районе Хабаровского края сдана в эксплуатацию первая очередь ГОКа «Белая Гора»

Горно-обогатительный комбинат «Белая Гора» — один из крупнейших инвестиционных проектов края. Инвестиции в проект составили 5,6 млрд. рублей.

Проектная мощность предприятия позволяет перерабатывать в год до 1,5 млн. тонн золотосодержащей руды и получать около 3 тонн золота в слитках. После выхода объекта на проектную мощность в 2014 годубудет создано около 800 рабочих мест. Планируется, что ежегодные налоговые поступления в краевой бюджет составят около 400 млн. рублей.

4. В Кемеровской области открыта новая обогатительная фабрика «Каскад-2» ( входит в состав «Кузбасской топливной компании»)

Инвестиции в строительство фабрики составили 3,9 млрд. рублей. На фабрике создано 250 новых рабочих мест.

Фабрика «Каскад-2» — третье новое угольное предприятие, введенное в строй в регионе в этом году. Ввод нового предприятия позволит перерабатывать 4 млн. тонн энергетического угля. Обогащенный уголь пойдет, в основном, на экспорт — в Польшу, Китай, Японию, Тайвань.

5. В Могочинском районе Забайкальского края начал работу новый горно-обогатительный комбинат.

Разработку золоторудного месторождения «Александровское» ведёт ЗАО «Горно-рудная компания «Западная». При выходе на проектную мощность предприятие станет самым крупным золотодобытчиком в регионе.

На предприятии с годовой производительностью переработки 750 тысяч тонн руды, ежедневно будет выплавляться от 3 до 5 килограммов золота.

Всего на ЗАО «Рудник Александровский» работает около 800 человек. большинство — жители Забайкальского края. До конца 2013 года число работающих планируется увеличить до 900 человек. Общий объем инвестиций в проект — 4,5 млрд. рублей.

6. В Ленинск-Кузнецке (Кемеровская обл.) на шахте имени С.М.Кирова ОАО «СУЭК-Кузбасс» введен в строй второй блок обогатительной фабрики

Стоимость инвестиционного проекта — 2,3 млрд. рублей.

Угольный концентрат высокого качества пойдет на экспорт в Китай, Корею, Японию, Тайвань и др. Создано 127 новых рабочих мест. Дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят более 247 млн. рублей в год.

7. В Варненском районе Челябинской области состоялся запуск горно-обогатительного комбината на базе месторождения «Михеевское»

Производительность комбината — около 18 млн. тонн медной руды в год (до 63 тысяч тонн меди в медном концентрате в год).

Сумма инвестиций группы «Русская медная компания» составила 25 млрд. рублей. Запланировано создание 680 рабочих мест.

РМК переходит к строительству Томинского ГОКа. Михеевский и Томинский ГОКи будут интегрированы в производственную цепочку, включающую в себя полный цикл — от добычи полезных ископаемых до выпуска готовой продукции: медных катодов и катанки.

8. ОАО «Севералмаз», дочернее предприятие «АЛРОСА», ввело в эксплуатацию обогатительную фабрику № 2 на Ломоносовском ГОКе в Архангельской области.

Ввод второго модуля фабрики на 3 млн. тонн руды в год позволит существенно увеличить обогатительные мощности Ломоносовского ГОКа и впоследствии нарастить объемы добычи алмазного сырья.

На данный момент «АЛРОСА» инвестировала в разработку месторождения им. М.И.Ломоносова 27 млрд. рублей, планируется инвестировать еще 6 млрд. рублей.

9. В Оренбургской области, на Гайском ГОКе запущены в эксплуатацию комплекс объектов шахты «Новая» и третья очередь рудо-подготовительного комплекса обогатительной фабрики.

Общий объем инвестиций ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» в строительство новых объектов составил 5.5 млрд рублей. Создано 150 новых рабочих мест.

Разведанные запасы руд Гайского медно-колчеданного месторождения составляют около 400 миллионов тонн, что обеспечит предприятие работой еще в течение 50 лет.

10. В Мезенском районе Архангельской области, на алмазном месторождении имени Владимира Гриба состоялся запуск горно-обогатительного комбината.

Разработку ведёт ОАО «Архангельское геологодобычное предприятие» — дочерняя компания ОАО «Лукойл». Инвестиции в строительство ГОКа составили 3.3 млрд рублей. Общий объем инвестиций в разработку месторождения превышает 30 млрд рублей.

Создано 2000 рабочих мест.

11. В г. Киселёвск Кемеровской области введена в эксплуатацию первая очередь новой шахты в составе угольной компании «Заречная» — ООО «Шахтоуправление Карагайлинское».

Активами УК «Заречная» управляет ООО «УВЗ-Логистик», входящее в корпорацию «Уралвагонзавод». В строительство и оснащение новой шахты уже вложено более 12 млрд рублей. К концу года планируется ввести в эксплуатацию обогатительную фабрику.

Новое предприятие будет осуществлять добычу ценного угля марки «Ж». Прежде всего, этот уголь предназначен для металлургии. На шахте уже создано 850 рабочих мест, к которым в течение 2015 и 2016 годов добавятся еще 150.

12. В Тындинском районе Амурской области состоялся запуск первой очереди опытно-эксплуатационной фабрики месторождения «Соловьёвская рудоперспективная площадь».

Объем инвестиций ОАО «Прииск Соловьевский» в строительство фабрики составляет 2 млрд рублей. К 2016 году, когда фабрика заработает на полную мощность, производство составит до 1,5 тонн рудного золота в год.

На данный момент на предприятии работает 200 человек, к 2016 году количество рабочих мест увеличится до 500.

13. Кемеровской области, на Калтанском угольном разрезе запущена обогатительная фабрика «Калтанская-Энергетическая»

В строительство нового комплекса компания «Кузбассразрезуголь» (входит в состав ООО «УГМК Холдинг») инвестировала 4 млрд рублей. Создано 240 рабочих мест. Выход товарной продукции не имеет аналогов на территории РФ и составляет 87% от рядового угля.

Фабрика будет производить 2,6 млн тонн высококачественного обогащенного угля марки Т, предназначенного для энергетических и технологических целей. Продукция, в основном, пойдет на экспорт в страны западной Европы, Японию, Корею.

15. В пгт Карагайлинский Кемеровской области открыта первая очередь обогатительной фабрики.

Фабрику построили на промышленной площадке шахты «Карагайлинская», начавшей работу в прошлом году. Инвестиции ООО «УК «Заречная» составили 1,5 млрд рублей. На фабрике создано 130 рабочих мест, численность работников шахты составляет 850 человек.

Производственная мощность обогатительной фабрики — 1,5 млн тонн угля в год. К 2019 году показатели планируют увеличить до трех млн тонн.

16. В г. Североуральск Свердловской области веден в строй первый пусковой комплекс шахты «Черёмуховская-Глубокая» Североуральского бокситового рудника.

Инвестиции компании «РУСАЛ» в проект ОАО «СУБР» составили 5,8 млрд рублей. В январе 2016 года будет введен в строй второй пусковой комплекс. Ввод третьего пускового комплекса планируется в 2017 году.

Вскрытые запасы бокситов на «Черёмуховской-Глубокой» оцениваются в 42 млн тонн. 95% добываемых бокситов будет отправляться Богословский алюминиевый завод, расположенный в соседнем Краснотурьинске. Всего на предпрятии будут работать около 1000 человек, в основном перешедших с устаревших шахт.

17. В г. Ковдор Мурманской области запущен комплекс по переработке апатит-штаффелитовых руд — нового сырья Ковдорского ГОКа.

Объем инвестиций минерально-химической компании «ЕвроХим» составил 6,8 млрд рублей. Новый комплекс рассчитан на производство 948 тыс тонн апатитового и 130 тыс тонн железорудного концентрата в год.

Апатит-штаффелитовые руды — источник минерального сырья для производства апатитового концентрата — основы для производства фосфатных удобрений. В целом, за счёт проекта по модернизации, Ковдорский ГОК получит дополнительно 200 рабочих мест.

18. В Тоджинском районе Тувы, на Кызыл-Таштыгском месторождении полиметаллов открыт новый горно-обогатительный комбинат.

Инвестиции ООО «Лунсин», входящего в состав китайского холдинга Zijin Mining Group Co Ltd, составили 16,8 млрд рублей. Проектная мощность комбината — 1 млн тонн руды, обогащением которой получают медный, свинцовый и цинковый концентраты.

С выходом на полную мощность ГОК будет ежегодно приносить в бюджет Тувы до 400 млн рублей в виде налогов и сборов. В настоящее время на ГОК работают 846 человек, из которых 673 — граждане России, преимущественно жители Тувы.

19. В Пластовском районе Челябинской области запущена Светлинская золотоизвлекательная фабрика.

С выходом на плановую мощность, производительность ЗИФ достигнет 6,5 тонн металла в год. С запуском фабрики на Светлинском месторождении заработал полноценный горно-обогатительный комбинат.

Инвестиции группы компаний «Южуралзолото» составили 3,5 млрд рублей. До конца года будет создано 300 рабочих мест. На фабрике установлено, в том числе, российское промышленное оборудование.

20. В Тенькинском районе Магаданской области состоялся запуск золотоизвлекательной фабрики месторождения «Павлик».

Фабрика ОАО «Золоторудная компания Павлик» начала работы по разработке одного из крупнейших месторождений, входящего в Яно-Колымскую золоторудную провинцию. Общий объем инвестиций компании «Арлан» в освоение рудника составил более 10 млрд рублей.

Проектная производительность предприятия — до 4 млн тонн руды в год. В добыче и производстве занято 600 человек.

21. В Облученском районе Еврейской автономной области состоялся запуск первой очереди Кимкано-Сутарского ГОКа.

Это первое промышленное предприятие такого масштаба на территории региона, введенное в эксплуатацию в постсоветский период. На первом этапе производственные мощности ГОКа составят 3,2 млн тонн железорудного концентрата в год.

Объем инвестиций группы компаний «Петропавловск» на данный момент составил 22 млрд рублей. С запуском первой очереди комбината будет создано 1500 новых рабочих мест. По мере развития предприятия число его работников достигнет 3000 человек.

22. В Баунтовском район Бурятии завершён один из самых крупных проектов уранового холдинга «АРМЗ».

Завод по производству серной кислоты — последний объект на площадке нового уранодобывающего предприятия «Хиагда». Объем инвестиций составил около 4 млрд рублей. На производстве создано 140 рабочих мест. Завод обеспечит потребности производства по добыче урана и переработке его в урановый концентрат.

АО «Хиагда» входит в холдинг «Атомредметзолото» — добывающего дивизиона госкорпорации «Росатом». Проектная мощность составляет до 1900 тонн урана в год. Всего на предприятии будет работать до 800 человек.

23. В Пенжинском районе Камчатского края открыт новый горно-обогатительный комбинат.

Общая стоимость строительства ГОКА на месторождении «Аметистовое» составляет 22,6 млрд рублей. Проект реализует ОАО «Золото Камчатки», входящее в ГК «Ренова». Планируется создать 1200 рабочих мест.

ГОК ежегодно будет обрабатывать до 600 тыс тонн руды и выпускать около 4 тонн золота и 10 тонн серебра. Это позволит вдвое увеличить показатели по добыче драгоценных металлов на Камчатке.

24. В Нерюнгринском районе Якутии состоялось открытие первой очереди обогатительной фабрики ГОКа «Ингалинский».

Фабрика по производству высококачественного коксующегося концентрата явлется частью горно-обогатительного комплекса «Инаглинский». Общий объём инвестиций угледобывающей корпорации «Колмар» в проект составляют 23 млрд рублей. Всего планируется создать более 2000 рабочих мест.

Начато строительство обогатительной фабрики «Инаглинская-2» и спроектирована фабрика «Инаглинская-3». Фабрики оснащаются на 85% отечественным оборудованием и будут применять технологии, разработанные российскими специалистами.

25. В г. Старый Оскол Белгородской области открыт один из крупнейших в Европе комплексов по производству железорудных окатышей.

Инвестиции группы НЛМК в строительство фабрики окомкования концентрата Стойленского ГОКа составили 34 млрд рублей. Создано 274 новых рабочих мест.

Железорудные окатыши — основной вид сырья для доменного производства. Фабрика окомкования создаст условия для дальнейшего роста производства железорудного концентрата Стойленского ГОКа.

26. В г. Кыштым Челябинской области открыта вторая очередь фабрики глубокого обогащения кварца.

Продукция «Русского кварца» — высокочистый кварцевый концентрат, используемый в целом ряде высокотехнологических отраслей. 97% продукции отправляется на экспорт. Общий объем инвестиций — 1,5 млрд рублей.

Запуск 2-й очереди увеличит объем производства в три раза, что позволит компании занять до 25% мирового рынка. Создано 80 новых рабочих места, всего на предприятии занято 250 человек.

Часть 1: sdelanounas.ru/blogs/93198/