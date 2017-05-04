Обзор новых предприятий горной промышленности в современной России (Часть 1)

Вся информация взята с сата СУН из ежемесячных обзоров новых производств.

В обзор включены предприятия введенные в эксплуатацию с июня 2011-го по апрель 2013-го гг.

1. Республика Башкортостан, Хайбуллинский район.

Запущена первая очередь новой обогатительной фабрики ООО «Башкирская медь»

Первая очередь новой обогатительной фабрики на месторождении «Юбилейное» ООО «Башкирская медь» (входит в состав холдинга УГМК) запущена в Хайбуллинском районе Башкирии.

Строительство фабрики велось в течение трех лет. За это время в проект было вложено 4,3 млрд рублей инвестиций. В первых числах июня фабрика вышла на проектную мощность 1,5 млн тонн руды в год.

2. 20.Обогатительную фабрику запустили на Краснобродском угольном разрезе

Краснобродском угольном разрезе прошел первый пробный запуск современной обогатительной фабрики мощностью 3 милн тонн угля. Это первая обогатительная фабрика на разрезе, причём производство будет достаточно экологичным. На фабрике нет термической сушки продуктов обогащения, которые привели бы к выбросам в атмосферу загрязнённого воздуха.

3. В Камчатском крае состоялся запуск нового горно- обогатительного комбината

Золотоизвлекающая фабрика будет перерабатывать около 150 тысяч тонн руды в год. Это одна из самых современных фабрик в России. Для Камчатки — это уникальное событие. Количество новых рабочих мест: более 400. Налоговые поступления в краевой бюджет составят порядка 250 млн. рублей в год, в федеральный бюджет — около 100 млн. рублей в год.

4. 12.ОАО «Распадская» ввело в эксплуатацию лаву с запасами в 1,6 млн. т коксующегося угля

Новый очистной забой оснащен механизированным комплексом, в состав которого входят механизированная крепь, очистной комбайн, перегружатель, главный конвейер. Планируемая добыча из новой лавы составит порядка 180 тыс. тонн рядового угля в месяц.

5.В Челябинской области открыта золотоизвлекательная фабрика

«Фабрика соответствует всем современным требованиям. Ведется строительство подобного производства и в Еткульском районе. Запущено оно будет уже через год. Планируется, что там будут трудиться порядка 100 человек. Объем инвестиций — 55 миллионов рублей. Это собственные средства «Южуралзолота, — прокомментировал он. — Очень рад, что на территории Челябинской области работают такие ответственные инвесторы. Тем более, цена золота на мировых рынках достаточно высока. Значит, мы обеспечим поступление в бюджет, высокотехнологичные рабочие места и рост заработной платы. Это и есть благоприятный деловой климат, когда инвестор с удовольствием вкладывает деньги в развитие своего бизнеса».

6. На ОАО «Александринская горно-рудная компания» (Челябинская обл., входит в Русскую медную компанию) введено в эксплуатацию новое дробильное отделение обогатительной фабрики

Поставщик оборудования — компания «Промкомплект-М».

Планируется, что уже в апреле 2012 г. производительность ОАО «Александринская горно-рудная компания» вырастет с 37,5 до 50 тыс. тонн руды в месяц, а в мае после завершения строительства подземного рудника «Чебачий» комбинат выйдет на проектную мощность — в 67-70 тыс. тонн руды в месяц.

Запуск нового дробильного оборудования и строительство рудника «Чебачий» позволит увеличить производственные мощности предприятия по дроблению с 450 до 820 тысяч тонн руды в год.

7. В Челябинской области на базе Кыштымского горно-обогатительного комбината запустили первую очередь фабрики по производству высокоочищенных кварцевых концентратов

С введением первой очереди, на предприятии работают 50 человек. К завершению проекта, к концу 2013 года, на заводе будут трудиться порядка 300 специалистов. Общий объем инвестиций в проект составит 2,2 млрд рублей, включая финансирование РОСНАНО в размере 750 млн рублей.

Концентраты, выпускаемые в рамках проекта, используются как базовый конструкционный материал для получения высокочистого кварцевого стекла, применяемого в микроэлектронике, силовой и ультрафиолетовой светотехнике, оптике специального назначения, кварцевой керамике и множестве других высокотехнологичных применений.

8. ООО «Торговый дом «Кварц», дочернее предприятие немецкой группы компаний Quarzwerke, открыло в Ульяновской области горно-обогатительный комбинат по производству обогащенного кварцевого песка для стекольной промышленности

Сумма инвестиций составила более 1,2 миллиарда рублей.

На первом этапе ГОК будет выпускать в год 350 тысяч тонн обогащенного кварцевого песка.

Налоговые поступления в региональный бюджет составят порядка 90 миллионов рублей ежегодно. До конца года планируется создать 130 новых рабочих мест.

9. В г. Медногорск (Оренбургская обл.) заработал новый завод по производству щебня мощностью 5 миллионов тонн готовой продукции в год .

Благодаря развитию сопутствующей инфраструктуры будут восстановлены железнодорожные пути, получит развитие путевое хозяйство, произойдет расширение товарной станции. Будут строиться и капитально ремонтироваться автомобильные дороги. Планируется создание автомобильного парка на 60 единиц автомобиля «КАМАЗ».

На первом этапе на предприятии «Медногорский щебень» создано 346 рабочих мест. Формируется автотранспортная колонна для перевозки нерудных материалов оренбургским строительным и дорожно-строительным предприятиям, что позволит создать еще 180 рабочих мест. К 2013 году для работы на предприятии планируют привлечь еще 310 человек. Всего в связи с развитием производства будет создано 942 рабочих места.

10. В г. Орск (Оренбургская обл.) состоялось открытие первой очереди дробильно-сортировочного завода ЗАО «ОлТрейд»

Проектная мощность предприятия составляет 1,3 млн. тонн щебня в год (I очередь — 626 тыс. тонн в год, II очередь — 626 тыс.тонн в год). Ввод в эксплуатацию первой очереди завода создаст 118 рабочих мест, после расширения завода будет организовано еще 53 рабочих места.

11. В Мурманской области состоялась открытие первой очереди нового горно-обогатительного комбината «Олений Ручей»

Ее мощность составляет 1 млн тонн апатитового концентрата в год.

В строительство первой очереди компания ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (СЗФК) инвестировала более 400 млн долларов.

СЗФК учреждена ОАО «Акрон» в 2005 году для реализации проекта создания новой фосфатной сырьевой базы в Мурманской области.

4 ноября 2011 года в карьере «Оленьего Ручья» была добыта первая тонна руды, а в мае 2012 года карьер был введен в эксплуатацию.

После отработки всех технологических режимов апатитовый концентрат пойдет на заводы Группы «Акрон».

12. В Кондопожском районе Карелии состоялось открытие нового производственного карьера, построенного немецкой компанией АО «Базальт»

В строительство карьера вложено более 30 млн евро инвестиций.

Собственная железнодорожная ветка позволит отгружать продукцию потребителям круглый год.

В следующем году запланировано произвести 1 млн. тонн щебня различных фракций, однако оборудование способно обеспечить выпуск до полутора млн. тонн камня. Основными потребителями станут строительные и дорожные компании.

Сегодня на производстве занято порядка 50 человек. В 2013 году число работников составит уже более 100 человек.

13. Новый горно-перерабатывающий комплекс разреза «Берёзовский» компании «Стройсервис» открыт в Прокопьевском районе Кемеровской области

Основной объект — обогатительная фабрика — единственная в Кузбассе будет перерабатывать энергетический и коксующийся уголь.

Рядом с горно-перерабатывающим комплексом возведена железнодорожная станция Берёзовская, которая рассчитана на отгрузку 4,5 млн. тонн угля в год.

Пуск комплекса позволит создать 426 новых высокооплачиваемых рабочих мест.

14. Шведская горнодобывающая компания Auriant Mining AB открыла на месторождении Тардан (Тува) золотоизвлекательную фабрику

Проектная мощность завода составляет до 1 млн тонн руды в год при среднем содержании металла в руде 9,4 грамма на тонну. Степень извлечения золота достигает 58%.

15. На Эльгинской сезонной обогатительной фабрике (входит в группу компаний «Мечел») осуществлен пуск полного производственного цикла, в ходе которого произведено обогащение первой партии коксующегося угля, начиная с этапа углеприёма и заканчивая получением первого готового продукта.

Производственная мощность фабрики − до 3 млн. т. в год. Сметная стоимость проекта составляет порядка 2 млрд руб.

16. В г. Нягань (ХМАО) начал работу завод по производству особо чистых кварцевых концентратов ОАО «Полярный кварц» (проект ОАО «Корпорация Развития»). Запущена первая очередь предприятия мощностью более 10 тысяч тонн в год.

Первая очередь механического обогащения кварца включает в себя несколько этапов дробления и очистки. Выход первой очереди завода по производству особо чистых кварцевых концентратов на проектную мощность ожидается в 2013-2014 годах.

Для дальнейшего химического обогащения строится вторая очередь завода, завершение строительства планируется в 2014 г. Именно химическое обогащение кварца станет основой этого предприятия и позволит получить продукт соответствующий мировым стандартам качества.

17. В Кемеровской области состоялось два значимых события: добыча рекордной 200 миллионной тонны угля за год и завершение строительства новой обогатительной фабрики «Черниговская-Коксовая» (входит в холдинг «Сибирский Делловой Союз»).

На новой фабрике с первого полугодия 2013 года планируется осуществлять обогащение угля с разреза «Черниговец» и угля, добытого шахтой «Южной». Это — самый крупный обогатительный комплекс в России. На новом промышленном предприятии создано 550 высокотехнологичных, высокооплачиваемых рабочих мест. 40% - это молодые специалисты до 30 лет.

18. ЗАО «Далур» ( Курганская обл., входит в Урановый холдинг «АРМЗ») запустило опытную установку по попутной добыче коллективного концентрата редкоземельных металлов (РЗМ) из продуктивных растворов, извлекаемых при производстве урана.

Коллективный концентрат РЗМ с ЗАО «Далур» для переработки и получения конечной продукции (99,9% оксид скандия и алюмо-скандиевая лигатура) будет направляться на расположенный в г. Лермонтове (Ставропольский край) гидрометаллургический завод компании ООО «Интермикс Мет», которая выступает партнером предприятия в рамках проекта, обеспечивает инвестиции и оплачивает услуги по добыче.

В реализацию проекта в 2012 г. инвестировано порядка 35 млн руб. В 2013-2023 годах общий размер инвестиций должен составить 500 млн руб. Объем производства планируется увеличить с 24,5 т. концентрата в 2013 году до 134 т. к 2023 году. Потребителями конечной продукции будут предприятия авиационно-космической отрасли России, а также ряд российских и иностранных промышленных холдингов.

19. В Новокузнецком районе Кемеровской области состоялся запуск шахты «Ерунаковская-8» (филиал ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», входит в «Евразхолдинг»)

В строительство и оснащение шахты компания уже инвестировала 6 млрд. рублей, закуплена новейшая техника от ведущих мировых и отечественных производителей горно-шахтного оборудования, в том числе и Юргинского машзавода. Особое внимание при строительстве «Ерунаковской-VIII» было уделено вопросам охраны труда и промышленной безопасности. Построен современный административно-бытовой комбинат.

Создано более 1000 рабочих мест. К началу 2014 года планируется закончить строительство погрузочно-складского комплекса на станции «Казанковская», который позволит вывозить практически весь добываемый на шахте уголь железнодорожным транспортом. Общий объём инвестиции в проект составит более 13 млрд. рублей.

20. В Урупском районе Карачаево-Черкесии запущен в эксплуатацию дробильно-сортировочный комплекс по добыче и переработке серпентинита ЗАО «Рустона»

Предприятие будет выпускать высококлассный щебень и песок. Производительность составляет 750 тыс.тонн продукции в год.

Численность рабочих на начальной стадии производства составляет 70 человек, далее с наращиванием проектной мощности численность людей, задействованных в производстве, увеличится до 120 человек.

Следующий этап реализации проекта — строительство цементного завода и ряда предприятий по производству других строительных материалов — извести, сухих строительных смесей, облицовочного камня.

21. Группа «Полиметалл» запустила обогатительную фабрику на золоторудном месторождении Майское (Чукотка)

Проект «Майское» включает в себя подземный рудник и обогатительную фабрику расположенную на месторождении. Объем инвестиций составляет более 5 млрд. рублей. Проектная мощность фабрики — 850 тыс. тонн сульфидной руды в год, более 6 тонн золота ежегодно. Переработка первой партии концентрата Майского на Амурском гидрометаллургическом комбинате запланирована на четвертый квартал 2013 года.

Часть 2: sdelanounas.ru/blogs/93203/