LADA Vesta TCR для РСКГ успешно прошла первые испытания

Новейший автомобиль LADA Vesta TCR, подготовленный по требованиям международного класса TCR International Series, станет главной новинкой заводской гоночной команды LADA Sport ROSNEFT в Российской серии кольцевых гонок в сезоне 2017 года. Базой гоночного авто стал серийный седан Лада Веста. Новинка уже прошла первые тесты на трассе.

Первые километры на испытательном полигоне АВТОВАЗа в селе Сосновка первый из двух желтых автомобилей LADA Vesta TCR проехал 3 мая. За руль автомобиля сел пилот команды LADA Sport ROSNEFT и программы SMP-Racing Кирилл Ладыгин, являющийся 14-кратным чемпионом России по автомобильному спорту. В ходе тестов инженеры проверили, насколько все системы автомобиля готовы к первым «боевым» стартам.

LADA Vesta TCR — это первый российский седан, который построен по требованиям международного класса TCR International Series. Автомобиль оснащен передним приводом и 350-сильным 2,0-литровым турбодвигателем. LADA Vesta TCR в Российской серии кольцевых гонок будет стартовать в самом престижном и мощном классе «Туринг». Конкурентами Весты на трассе станут автомобили марок Seat и Audi.

Главный конструктор проекта LADA Vesta TCR Алексей Соколов отметил: «Первые тесты — это всегда очень волнительный момент. Он подводит итоги нашей многомесячной работы. Очень важно, чтобы во время первого выезда машины на трассу не было никаких проблем и в этом плане новая Vesta TCR не подвела. Нам еще предстоит пробовать различные настройки, учитывая пожелания гонщиков и конфигурации трасс Российской серии кольцевых гонок. Но уже сейчас радует то, что на первых же тестах машина не преподносила никаких „сюрпризов“. Внешний обвес LADA Vesta TCR немного напоминает тот, что использовался в проекте WTCC. Но на самом деле, этот автомобиль и многие его узлы уникальны и были разработаны под требования класса TCR International Series. Автомобиль получился по-настоящему эффектным. Надеюсь, что поедет он так же красиво, как выглядит».

Гонщик команды LADA Sport ROSNEFT и программы SMP-Racing Кирилл Ладыгин, в свою очередь, рассказал: «Сегодня мне хочется сказать: «Наконец-то»! Мы много месяцев готовили эту машину, я вместе с командой принимал непосредственное участие в сборке Весты. А вчерашним вечером удалось проехать на ней первые круги по вазовскому полигону. Перед заездом начался дождик, мы хотели отменить тесты, но в итоге посчитали, что это хороший знак. Ощущения от машины приятные. Никаких серьезных проблем во время заездов не было. Я уже жду первых официальных заездов на трассе «Крепость Грозная».

Первый этап Российской серии кольцевых гонок стартует 13-14 мая в столице Чеченской республики на трассе «Крепость Грозная». Причем команда LADA Sport ROSNEFT РСКГ будет сразу выступать в трех классах Чемпионата и Кубка страны. Владимир Шешенин на трассу в классе «Туринг» выведет вторую LADA Vesta TCR. В классе «Супер-продакшн», где будут выступать гонщики на иномарках, на автомобилях вазовского производства выступят Владислав Незванкин и Михаил Митяев. На LADA Kalina NFR R1 в классе «Национальный» цвета команды будут отстаивать Егор Санин и Владислав Устюгов.