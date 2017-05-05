Запущен тренажер по эксплуатации электроэнергетической системы корабля пр. 22350

Предприятием «Кингисеппский машиностроительный завод» запущен новый тренажер по эксплуатации электроэнергетических систем корабля проекта 22350 для нужд Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

Тренажер является собственной уникальной разработкой предприятия, он предназначен для отработки навыков управления ЭСК надводного корабля пр. 22350 в нормальных и аварийных условиях. Тренажер расположен на кафедре электроэнергетических систем кораблей ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» г. Пушкин и занимает целый класс, одновременно за ним могут обучаться и проходить тестирование до 16 военнослужащих (16 рабочих мест). Тренажер оборудован по самым современным стандартам: трек-болами, тремя сенсорными экранами для каждого пользователя и звуковой системой, моделирующей реальные звуки и шумы работы агрегатов, в том числе дизель-генераторов. В тренажере моделируются отказы и неисправности, имеющие место в реальных условиях. Инструкторское место оборудовано двумя мониторами — один предназначен для непосредственного управления тренажером, другой отображает информацию от обучаемых или тестируемых в графическом виде.

Функционал тренажера обеспечивает:

Пуск, контроль параметров дизель-генератора с пультов дистанционного автоматизированного управления корабельных электростанций;

Контроль, регулирование параметров электроэнергии;

Отработку способов и методов защиты электроэнергетических систем и генераторов в нормальных эксплуатационных и аварийных режимах;

Управление электроэнергетической системой корабля пр. 22350 с местных постов в ручном, дистанционном и программном режимах;

Управление электроэнергетической системой корабля пр. 22350 с центрального поста в дистанционном и программном режимах.

Необходимо отметить, что разработка конструкторских решений по размещению тренажера, создание программного обеспечения (отечественное ПО) и монтаж оборудования на территории ВУНЦ ВМФ «Военном-морская академия» осуществили специалисты Кингисеппского машиностроительного завода.