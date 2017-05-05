Резидент СПВ запустил первое в ДФО производство полипропиленовых труб

Резидент Cвободного порта Владивосток, компания «КБ Пласт», открыл единственное производство трубопроводных систем из полипропилена в городе Уссурийск Приморского края.

Производственная мощность завода составляет 20 тонн готовой продукции в месяц. Процесс производства полностью автоматизирован, каждая партия проходит испытания в соответствии с действующими стандартами.

Резидент приступил к реализации проекта в четвертом квартале 2016 года, организовав на площади 500 кв.м производство трубопроводных систем для подачи холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Объем капиталовложений в запуск проекта составил около 7 млн рублей, на данный момент создано 10 рабочих мест.

Сегодня ведется работа по увеличению объемов производства до 35 — 40 тонн готовой продукции в месяц. Для примера — это более 200 тысяч метров армированной трубы для горячего водоснабжения и отопления диаметром 20 мм. На сегодняшний день продукция поставляется в 14 субъектов Российской Федерации.

Дополнительно ведутся переговоры еще с пятью территориями — Якутском, Южно-Сахалинском, Биробиджаном, Читой, Иркутском.

В производстве используется только высококачественное первичное сырье, каждые два часа производится отбор и испытания контрольного образца.

Соглашение о получении статуса резидента Свободного порта Владивосток заключено Корпорацией развития Дальнего Востока и компанией «КБ Пласт» в ноябре 2016 года.

В настоящее время 173 инвестора Свободного порта Владивосток реализуют проекты с объемом инвестиций более 269 млрд рублей и перспективой создать более 25 тысяч рабочих мест. Всего в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 319 заявок на общую сумму инвестиций более 337 млрд рублей.