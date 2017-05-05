На СЗ «Вымпел» заложен морской транспорт вооружения проекта 20360М «Геннадий Дмитриев»

5 мая 2017 года на территории судостроительного завода «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область) состоялась церемония закладки морского транспорта вооружения проекта 20360М (зав. № 01551). Приказом Главнокомандующего ВМФ судну присвоено имя «Геннадий Дмитриев».

Напомним, в апреле 2016 года Министерство обороны РФ и ССЗ «Вымпел» подписали соглашение о строительстве двух единиц морского транспорта вооружения проекта 20360М.

За его основу взят базовый проект 20360 «Дубняк», скорректированный нижегородским КБ «Вымпел» под технические требования военного ведомства.

Это судно с ледовыми усилениями корпуса, с двойным дном и двойными бортами, с носовым подруливающим устройством, двумя грузовыми трюмами, площадкой для перевозки грузов в контейнерах, с краном грузоподъёмностью 20 тонн и носовой вертолётно-посадочной площадкой.

Задача данного МТВ — обеспечить прием с причалов и передачу на суда специальных грузов в пунктах базирования и на открытом рейде.

Два таких судна, по планам «Вымпела» должны быть переданы заказчику в 2019 и 2020 годах соответственно. Головное судно отправится на службу на Черноморском флоте, второе — на Балтийский флот.