В Ульяновской области открыли новую птицефабрику

28 апреля в Новомалыклинском районе Ульяновской области официально открыли птицеводческое предприятие ООО «ЭкоФермаРус».

25 апреля на предприятии была произведена третья посадка птицы бройлеров, смонтировано комбикормовое оборудование производительностью 4 т/час.

Запуск второго корпуса и посадка молодняка бройлеров запланирована на 25 мая.

В планах руководства компании — строительство птичника в 2017 году на 80 тыс. голов единовременной посадки и склада продукции площадью 1 тыс. м2.