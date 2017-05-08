Буксир построенный для Каспийской флотилии, отправился в пункт постоянного базирования

Новый рейдовый буксир «РБ-397», построенный для Каспийской флотилии на стапелях Ленинградского судостроительного завода «Пелла», начал переход из Санкт-Петербурга в Каспийское море.

Данный буксир успешно прошёл все этапы государственных испытаний, по прибытии на Каспийскую флотилию на нём будет поднят Андреевский флаг, судно включат в состав вспомогательного флота объединения.

По внутренним водным речным путям судну предстоит пройти около 4 тыс. км. Его прибытие в Каспийское море ожидается в первой декаде июня с.г.

Рейдовый буксир «РБ-397» предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, перевозки грузов и размывки льда.