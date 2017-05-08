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Судостроение и судоходство

Буксир построенный для Каспийской флотилии, отправился в пункт постоянного базирования

Новый рейдовый буксир «РБ-397», построенный для Каспийской флотилии на стапелях Ленинградского судостроительного завода «Пелла», начал переход из Санкт-Петербурга в Каспийское море.

Данный буксир успешно прошёл все этапы государственных испытаний, по прибытии на Каспийскую флотилию на нём будет поднят Андреевский флаг, судно включат в состав вспомогательного флота объединения.

По внутренним водным речным путям судну предстоит пройти около 4 тыс. км. Его прибытие в Каспийское море ожидается в первой декаде июня с.г.

Рейдовый буксир «РБ-397» предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, перевозки грузов и размывки льда.

http://kuleshovoleg.livejournal.com/530380.html

Пелла, ВМФ, Каспийская флотилия
  • Нет аватара g1v2
    08.05.1718:18:46

    Уже такие новости стали обыденными. А ведь было время -каждой шлюпке или самолету радовались.    

    #909242
    • Юрген Юрген
      08.05.1718:52:21

      Помню, несколько лет назад Север в годовом отчете пограничных «Соболей» считал.

      #909243
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