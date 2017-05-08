Разведывательный корабль «Иван Хурс» выведен из эллинга

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Выведенный из эллинга ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» на открытый стапель второй строящийся для ВМФ России средний разведывательный корабль (официально — судна связи) проекта 18280 «Иван Хурс». Санкт-Петербург, 03.05.2017

На Северной верфи состоялась выкатка из эллинга судна связи проекта 18280 «Иван Хурс». Теперь на судно установят мачту, высота которой не позволяла сделать это в эллинге. Сейчас строители завершают работы по подготовке судна к спуску на воду. В частности, завершена окраска корпуса, смонтирована винто-рулевая группа, проложен магистральный кабель, установлены все основные системы жизнеобеспечения корабля.

Традиционно, судно спускается на воду, когда его техническая готовность составляет более 80%. Спуск состоится 16 мая, в канун дня Балтийского флота. Швартовные испытания «Ивана Хурса» начнутся в конце мая. До конца года «Иван Хурс» должен быть передан заказчику.

Судно связи «Иван Хурс" — второе судно проекта 18280, строящееся на Северной верфи. Первое судно связи, «Юрий Иванов», передано в 2014 году на Северный флот.

Оба судна связи носят имена военных, внесших значительный вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР.