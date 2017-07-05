В индустриальном парке «Тольяттисинтез» открылся комплекс по ремонту и обработке танк-контейнеров

В индустриальном парке «Тольяттисинтез» Самарской области состоялось открытие комплекса по ремонту и обработке танк-контейнеров и автоцистерн, которые используются для перевозки грузов химической и пищевой отрасли. Проект реализован компанией «ЭкоХимПлюс-Тольятти», входящей в группу компаний «Havila». Общий объем инвестиций — около 120 млн руб.

Новая станция предназначена для оказания комплексных услуг по обслуживанию танк-контейнеров, включая обработку емкостей от более 40 видов химических и пищевых продуктов, ремонт, проверку технического состояния, освидетельствование и хранение. Основная цель создания комплекса — оптимизация логистической цепочки по транспортировке грузов за счет минимизации порожнего пробега тары и эффективной подготовке емкостей для дальнейших отгрузок.

Комплекс оснащен современным европейским оборудованием, которое обеспечивает безопасные условия труда и позволяет обрабатывать до 20 танк-контейнеров и автоцистерн в сутки. Обработка танк-контейнеров осуществляется горячей водой под давлением с добавлением реагентов, затем горячим паром. На очищенную цистерну выдается Европейский сертификат качества. Применяемый метод предполагает более рациональное использование природных ресурсов за счет оптимального потребления воды по сравнению с распространенным в России методом пропарки острым паром.

«Открытие нового высокотехнологичного производства позволит привлечь в Тольятти инвестиции и создать новые рабочие места, — отметил на открытии генеральный директор „Тольяттисинтеза“ и „СИБУР Тольятти“ Юрий Морозов. — Кроме этого, реализация данного проекта расширяет логистические возможности и инфраструктуру Самарской области».

Контроль качества отработанной воды осуществляет специализированная организация «Промэкология». Сточные воды «ЭкоХимПлюс-Тольятти» будут направляться на комплексную очистку на очистные сооружения «СИБУР Тольятти», которые обслуживают предприятия Северного промузла и жилые кварталы Центрального района Тольятти.