Обновлённый катер связи для ВМФ

На прошедшем в Санкт-Петербурге Международном военно-морском салоне МВМС-2017 конструкторское бюро «Вымпел» из Нижнего Новгорода представило обновлённую версию катера связи проекта 1388НЗ для ВМФ России. Не смотря на сохранившийся номер проекта, новый катер мало похож на своего предшественника внешним видом и характеристиками!

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 993 т. (было 419 т.)

Главные размерения: длина — 66.9 м (48.8 м), ширина — 11 м (9.1 м), осадка — 3 м (2.9 м.)

Максимальная скорость хода: 20 узлов (было 16 узлов)

Дальность плавания экономическим ходом: 1000 миль (не изменилась)

Автономность: 10 суток (было 5 суток)

Экипаж: 16 человек (было 8 человек)

Катер способен принять на борт до 24 человек командного состава.

В настоящий момент ОАО «Сокольская судоверфь» завершает строительство первого катера связи (заводской номер 403) по обновлённому проекту.

Для сравнения — катер связи КСВ-2155, построенный по старому проекту 1388НЗ:

Фото Алексея Царькова с сайта fleetphoto.ru