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Судостроение и судоходство

Обновлённый катер связи для ВМФ

На прошедшем в Санкт-Петербурге Международном военно-морском салоне МВМС-2017 конструкторское бюро «Вымпел» из Нижнего Новгорода представило обновлённую версию катера связи проекта 1388НЗ для ВМФ России. Не смотря на сохранившийся номер проекта, новый катер мало похож на своего предшественника внешним видом и характеристиками!

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 993 т. (было 419 т.)

Главные размерения: длина — 66.9 м (48.8 м), ширина — 11 м (9.1 м), осадка — 3 м (2.9 м.)

Максимальная скорость хода: 20 узлов (было 16 узлов)

Дальность плавания экономическим ходом: 1000 миль (не изменилась)

Автономность: 10 суток (было 5 суток)

Экипаж: 16 человек (было 8 человек)

Катер способен принять на борт до 24 человек командного состава.

В настоящий момент ОАО «Сокольская судоверфь» завершает строительство первого катера связи (заводской номер 403) по обновлённому проекту.

Для сравнения — катер связи КСВ-2155, построенный по старому проекту 1388НЗ:

Фото Алексея Царькова с сайта fleetphoto.ru

http://www.vympel.ru/

Нижегородская область, Сокольская судоверфь, катер, 1388НЗ
  • asskassk100 . asskassk100 .
    05.07.1721:10:45

    а выглядит как яхта, тока бассейна на палубе не хватает.

    #929392
    • A_SEVER A_SEVER
      05.07.1722:17:57

      выглядит как яхта

      Да, от торпедолова (корпус которого был использован в проектах 1388Н и 1388НЗ) не осталось и следа!    

      #929420
    • Нет аватара Romik
      06.07.1711:57:04

      Это специально сделано, чтоб врага в заблуждение ввести. Бассеин как раз не помешал бы с менекенами загорающих.

      #929648
      • Dima P Dima P
        06.07.1715:11:27

        Со связистками. Как-никак, корабль связи.

        #929709
    • виталик кюрчев виталик кюрчев
      06.07.1714:50:28

      Бассейн за палубой    

      #929707
  • Sergio Buk Sergio Buk
    05.07.1722:11:11

    Что-то прям как яхта. Площадочки для шезлонгов с имитацией травы.    

    #929412
  • s p s p
    06.07.1702:04:40

    Катер половой связи высшего комсостава.

    Ну надо так надо.

    #929489
  • Нет аватара Smotritel
    06.07.1704:00:34

    Адмиралы тоже ж человеки …

    #929501
  • S G S G
    06.07.1708:13:53

    первая картинка-модель немного отличается от результата.

    #929538
    • A_SEVER A_SEVER
      06.07.1708:15:47

      картинка-модель немного отличается от результата
      А можно увидеть результат?    

      #929539
      • S G S G
        06.07.1709:43:36

        да, немного по диагонали прочитал

        #929572
  • Нет аватара Nguyen
    06.07.1708:37:59

    Экипаж: 16 человек (было 8 человек)

    Остаётся только догадываться, что будут делать эти 8 дополнительных человек    

    #929544
    • A_SEVER A_SEVER
      06.07.1709:06:57

      что будут делать эти 8 дополнительных человек
      Катер может использоваться в качестве выносного пункта управления командующего флотом, для чего имеет соответствующие оборудование.

      #929555
  • pallman pallman
    06.07.1709:38:07

    Сокольская? Ничего себе! Не загнулась получается. А то слышал от сокольчан, что грустно там все было.

    #929566
    • A_SEVER A_SEVER
      06.07.1709:42:52

      Сокольская? Ничего себе! Не загнулась получается.
      Там ещё пара новых торпедоловов строится.

      #929570
  • Нет аватара Rockets
    06.07.1709:43:15

    Диванные, а что смехуёчкков не пишете про КШМы На это мозгов не хватает или фантазии?

    Для одарённых, это боевой корабль, сухопутный аналог КШМ ( Командно-штабная машина)

    Только вот уровень КШМ сухопутных войск, начинается с батальонного уровня Вот где раздолье для ослоумия. Не там тролите

    #929571
  • Игорь Brick
    06.07.1710:04:46

    Вымпел решил в случае отказа от «катеров» МО продавать их уже как «яхты». Ну и правильно, сколько можно миллиарды нефтедолларов отдавать немцам и голландцам, когда отечественный производитель может не хуже. Я бы еще и на подводные крылья яхту поставил, у нижегородцев большой опыт в этом деле.

    #929585
  • prot prot
    06.07.1713:55:49

    Водоизмещение как у МРК. Эт точно катер?

    #929688
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      06.07.1714:07:55

      Ну изначально 419 тонн. Точно катер. А потом номер проекта не изменился не смотря на более чем в 2 раза подросшее водоизмещение. Все как всегда    

      Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную

         

      #929694
    • A_SEVER A_SEVER
      06.07.1717:43:56

      Эт точно катер?
      Пока считается катером.    

      А потом скорее всего изменят классификацию, и станет судном связи.

      #929787
    • Нет аватара Kolyda
      06.07.1719:59:28

      Водоизмещение как у МРК. Эт точно катер?

      Конечно катер, вот только про восемь «Калибров» случайно забыли в ТТХ указать…

      #929835
  • koshmar koshmar
    06.07.1720:15:25

    Мда, аппетиты у штабных адмиралов растут вместе с размерами яхт. А старое название оставили для того, чтобы протащить закупку через бюджет — согласования новой модели (и соответственно новой цены) не было. Это как со спасательными лодками — испытывали одну модификацию, но под её названием закупили урезанную версию за те же деньги. А тут наоборот, т.к. для адмиралов ничего не жалко. Есть в интернете спорная статья «катерная афера», как раз на тему поставок продукции в ВМФ под «левыми» названиями.

    Отредактировано: koshmar~20:18 06.07.17
    #929839
    • A_SEVER A_SEVER
      06.07.1720:26:24

      старое название оставили для того, чтобы протащить закупку через бюджет

      КБ гораздо проще согласовать «небольшую переделку» существующего проекта, чем разработку нового.

      Вот недавно был похожий пример — под старым номером проекта идёт совсем другой.

      #929847
      • koshmar koshmar
        08.07.1703:45:34

        Так там назначение и водоизмещение практически не изменились. А в данном случае катер связи «опух» более чем в два раза. И с виду это уже совсем не катер, а яхта морского класса.

        На старом проекте стоят двигатели ЯМЗ с корейскими редукторами, на базе этого катера строятся рейдовые тральщики и есть проект экологической лаборатории для контроля обстановки в порту и на побережье. Унификация, отечественный двигатель… а к чему пришли? 67-метровая суперяхта. Посмотрите в интернете на фотографии яхт длиной 65-70 метров и найдите принципиальные отличия от этого «катера связи», если сможете.

        #930510
    • Нет аватара Rockets
      06.07.1721:35:26

      Мда, аппетиты у штабных адмиралов растут вместе с размерами яхт.

      Маразм крепчает с возрастом, мозг застрял в прошлом и ни как не пересекается с реальностью

      Вы бы шли бы к либерастам они оценят ваш маразм Раз читаете только себя и не воспринимаете окружающий мир

      #929883
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