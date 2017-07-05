Кизлярский электроаппаратный завод запустил серийное производство пассажирских и грузовых лифтов

В Дагестане, на базе АО «Кизлярский электроаппаратный завод» в рамках импортозамещения приступили к производству пассажирских и грузовых лифтов. Новое направление полного цикла по производству, монтажу и техническому обслуживанию лифтов и лифтового оборудования налажено в этом году. В продуктовой линейке производство современных лифтов грузоподъемностью от 200 до 1500 килограммов.

По словам директора предприятия Артура Рамазанова, в своей производственной деятельности завод использует лучший мировой опыт производства лифтов, активно внедряет инновации в электронике и технике, причем, все это делается с учетом тенденции местного рынка, на который пока они ориентированы. За июнь произведено 17 лифтов.

«Мы производим лифты и некоторые виды лифтового оборудования из комплектующих производства Турции и Италии не только для жилых многоэтажек, но и для офисных и торговых зданий. Пока в основном они востребованы в столице республики, где стремительно развивается инфраструктура. Что очень важно, их изготовление происходит по всем международным стандартам и нормам качества. Мощная, современная производственная база позволяет нам в самые сжатые сроки реализовать не только типовые, но и самые сложные проекты. Уверен, что благодаря безупречной репутацией и многолетнему опыту работы с клиентами мы совсем скоро расширим рынок сбыта кизлярских лифтов», — отметил Рамазанов.

Помимо производства лифтов и лифтового оборудования, предприятие оказывает полный спектр услуг на всей территории России по производству, монтажу и сервисному обслуживанию лифтов и лифтового оборудования.

По словам директора предприятия, в Махачкале открыт допофис по монтажу и ремонту лифтов. Напомним, Кизлярский электроаппаратный завод находится на рынке производства с 1959 года.

Штат насчитывает 200 сотрудников, многие из которых прошли обучение и стажировку на ведущих предприятиях по производству лифтов и лифтового оборудования в Турции.