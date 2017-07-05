Добавить статью
Производство

Кизлярский электроаппаратный завод запустил серийное производство пассажирских и грузовых лифтов

В Дагестане, на базе АО «Кизлярский электроаппаратный завод» в рамках импортозамещения приступили к производству пассажирских и грузовых лифтов. Новое направление полного цикла по производству, монтажу и техническому обслуживанию лифтов и лифтового оборудования налажено в этом году. В продуктовой линейке производство современных лифтов грузоподъемностью от 200 до 1500 килограммов.

По словам директора предприятия Артура Рамазанова, в своей производственной деятельности завод использует лучший мировой опыт производства лифтов, активно внедряет инновации в электронике и технике, причем, все это делается с учетом тенденции местного рынка, на который пока они ориентированы. За июнь произведено 17 лифтов.

«Мы производим лифты и некоторые виды лифтового оборудования из комплектующих производства Турции и Италии не только для жилых многоэтажек, но и для офисных и торговых зданий. Пока в основном они востребованы в столице республики, где стремительно развивается инфраструктура. Что очень важно, их изготовление происходит по всем международным стандартам и нормам качества. Мощная, современная производственная база позволяет нам в самые сжатые сроки реализовать не только типовые, но и самые сложные проекты. Уверен, что благодаря безупречной репутацией и многолетнему опыту работы с клиентами мы совсем скоро расширим рынок сбыта кизлярских лифтов», — отметил Рамазанов.

Помимо производства лифтов и лифтового оборудования, предприятие оказывает полный спектр услуг на всей территории России по производству, монтажу и сервисному обслуживанию лифтов и лифтового оборудования.

По словам директора предприятия, в Махачкале открыт допофис по монтажу и ремонту лифтов. Напомним, Кизлярский электроаппаратный завод находится на рынке производства с 1959 года.

Штат насчитывает 200 сотрудников, многие из которых прошли обучение и стажировку на ведущих предприятиях по производству лифтов и лифтового оборудования в Турции.

http://mo-kizlyar.ru/prioritetnye-proekty/4128-kizlyarskij-elektroapparatnyj-zavod-nachal-serijnoe-proizvodstvo-liftov.html

Северный Кавказ, Дагестан, Кизлярский электроаппаратный завод, лифты
  • Нет аватара вадим 1980
    06.07.1704:05:32

       

    #929503
  • Нет аватара абрамыч
    06.07.1710:45:28

    Все наши лифты пока дерьмо.

    #929617
    • Denis Grabov
      06.07.1711:48:12

      почему? Часто ломаются?

      #929644
      • Нет аватара абрамыч
        06.07.1712:00:24

        Часто ломаются. Ловители новые дерьмо-лучше старые советские отремонтировать.Заводов много лифтовых и у всех ужасное качество.Идет работа по улучшению качества за счет продажи дерьма.Через какое-то время устаканится.Кстати советская технология лифтов превосходила западную,хотя и вышла из нее.

        Отредактировано: абрамыч~12:01 06.07.17
        #929651
  • Alex63 Alex63
    06.07.1715:53:13

    В Дагестане помимо тюнинга приор и коньяка, научились в промышленность?   

    В целом отличная новость, чем больше работы там, тем меньше они будут уезжать из региона.

    #929731
    • Percoset Percoset
      06.07.1718:46:28

      А как же «Дагдизель» завод с 85 летней историей? «Уметь в промышленность» мало, нужно быть ещё конкурентоспособным

      #929810
  • Сергей Глок Сергей Глок
    06.07.1718:43:18

    Очень хочется верить в то, что по качеству они будут получше, чеи то, что делают сейчас. В соседнем доме поменяли лифты, так я молю бога, чтоб наши, старенькие советские, не вздумали менять. Старые советские раз в 100 лучше новых, современных.

    И это меня очень печалит. Ведь новое по дефолту должно означать прогресс, а тут налицо регресс, к сожалению.

    #929807
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,