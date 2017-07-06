Изготовление закладной секции судна снабжения на заводе «Звезда»

В Приморском крае на новом судостроительном комплексе «Звезда» началось изготовление закладной секции головного судна снабжения для «Роснефти».

Строительство цеха сборки корпусных блоков:

Выгрузка и сборка крана «Голиаф»:

Фигурка идущего человека в правой части кадра даёт возможность оценить размер крана!

Завершается строительство передаточного причала:

Вдали видно место строительства сухого дока (2-й этап строительства судостроительного комплекса «Звезда»).

Фото с сайта dcss.ru