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Фотофакты

Изготовление закладной секции судна снабжения на заводе «Звезда»

В Приморском крае на новом судостроительном комплексе «Звезда» началось изготовление закладной секции головного судна снабжения для «Роснефти».

Строительство цеха сборки корпусных блоков:

Выгрузка и сборка крана «Голиаф»:

Фигурка идущего человека в правой части кадра даёт возможность оценить размер крана!

Завершается строительство передаточного причала:

Вдали видно место строительства сухого дока (2-й этап строительства судостроительного комплекса «Звезда»).

Фото с сайта dcss.ru


Приморский край, Большой Камень, Звезда, судно снабжения
  • Katamaran Katamaran
    06.07.1710:09:40

    А что там со строительством дока для ТОФ?

    #929590
    • A_SEVER A_SEVER
      06.07.1710:19:06

      что там со строительством дока для ТОФ?
      Пока на сайте ДЦСС про него тишина…    

      #929596
      • Katamaran Katamaran
        06.07.1710:24:52

        На спор, что так и стоит

        #929601
        • A_SEVER A_SEVER
          06.07.1710:39:47

          На спор
          Не готов спорить при отсутствии информации.

          #929614
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      06.07.1710:53:37

      Интереснее чего там у Краншипа с «Юрибеем»    

      #929623
      • Katamaran Katamaran
        06.07.1711:59:54

        От краншипа дааааавно ничего не слышно

        #929650
    • Дмитрий Толкачев Дмитрий Толкачев
      06.07.1717:04:43

      А где и какой планируется строить? Вообще не слышал про это

      #929758
  • Нет аватара старик
    06.07.1721:57:09

    ну нормально, наконец-то зашевелились, а то всё в рот поганому западу смотрим. Ток бы лет 10 назад начать его строить то надо было бы … сегодня бы вообще была другая ситуация с кораблестроением для ВМФ!!!

    #929894
    • A_SEVER A_SEVER
      06.07.1722:01:01

      сегодня бы вообще была другая ситуация с кораблестроением для ВМФ!
      А при чём тут ВМФ? Судно строят для гражданского заказчика.

      #929897
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      06.07.1722:08:41

      Ток бы лет 10 назад начать его строить то надо было бы

      Лет десять назад начали строить на АСЗ «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремет». До сих пор недостроили. В очередной раз поклялись в этом году сдать. Ида, про отношение к ВМФ уже Андрей сказал

      #929902
  • Антон Яндин Антон Яндин
    07.07.1714:52:07

    а что видно на месте строительства сухого дока? Не разберу    

    #930231
    • A_SEVER A_SEVER
      07.07.1715:11:33

      а что видно на месте строительства сухого дока?
      Виден заводской корпус (как мне кажется не действующий), и начинающаяся стройка левее.

      #930246
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