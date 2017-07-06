Изготовление закладной секции судна снабжения на заводе «Звезда»
В Приморском крае на новом судостроительном комплексе «Звезда» началось изготовление закладной секции головного судна снабжения для «Роснефти».
Строительство цеха сборки корпусных блоков:
Выгрузка и сборка крана «Голиаф»:
Фигурка идущего человека в правой части кадра даёт возможность оценить размер крана!
Завершается строительство передаточного причала:
Вдали видно место строительства сухого дока (2-й этап строительства судостроительного комплекса «Звезда»).
Фото с сайта dcss.ru
06.07.1710:09:40
06.07.1710:19:06 Пока на сайте ДЦСС про него тишина…
06.07.1710:24:52
06.07.1710:39:47 Не готов спорить при отсутствии информации.
06.07.1710:53:37
06.07.1711:59:54
06.07.1717:04:43
06.07.1717:27:02 Док «Звезда» проекта 23380, который заложили в прошлом году:
06.07.1717:43:39
06.07.1717:46:21 Я про него и говорю.
06.07.1721:57:09
06.07.1722:01:01 А при чём тут ВМФ? Судно строят для гражданского заказчика.
06.07.1722:08:41
07.07.1714:52:07
07.07.1715:11:33 Виден заводской корпус (как мне кажется не действующий), и начинающаяся стройка левее.