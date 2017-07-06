Чепецкий механический завод освоил производство новой продукции для атомной промышленности

АО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов, входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») отгрузило ООО «НПП «Наноэлектро» опытную партию токопроводящей жилы для обмоточного жаростойкого провода ПОЖ-700. Этот провод применяется в системе управления и защиты водо-водяных энергетических атомных реакторов (ВВЭР).

Новая продукция ЧМЗ представляет собой проволоку прямоугольного сечения, произведенную из медного сплава. Технология изготовления нового продукта была разработана ООО «НПП «Наноэлектро» и внедрена специалистами завода на мощностях и уникальном современном оборудовании цеха по производству сверхпроводящих материалов, созданного в рамках участия ЧМЗ в выполнении работ для Международного проекта ИТЭР.

«Мы видим серьезный потенциал в развитии производства высокотехнологичной проволоки для электротехнических проводов, готовы осваивать и наращивать объемы поставок новых типов сплавов и проволоки», — отметил руководитель проекта по производству электротехнических проводов специального назначения АО «ЧМЗ» Роман Ефремов.

Для справки:

АО «ЧМЗ» выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок, продукцию из обедненного урана как для предприятий атомной энергетики, так и для химической, нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности, титановую продукцию, кальций металлический. АО ЧМЗ — единственный в России и третий в мире производитель изделий из циркония и его сплавов. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

ООО «Научно-производственное предприятие «НАНОЭЛЕКТРО» (г. Москва) — совместное предприятие ОА «ВНИИНМ имени А.А. Бочвара», входящего в контур управления Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», и АО «РОСНАНО». Предприятие занимается производством и продвижением разработанных ВНИИНМ высокопрочных проводов и элементов упрочнения медных жил на основе композита медь-ниобий, а также другой продукции на основе меди и ниобия.