25 новых автобусов на газомоторном топливе выехали на маршруты в Ижевске‍

25 новых «эко-автобусов» выехали на маршруты в Ижевске. Новые машины, работающих на экономичном газомоторном топливе, закупили в преддверии 85-летия открытия автобусного движения в столице Удмуртии. Они уже начали выходить в тестовые рейсы, сообщает пресс-служба предприятия.

Автобусы будут курсировать на наиболее пассажироемких маршрутах города. Они могут вместить до 106 пассажиров, успешно эксплуатируются в Москве и других крупных городах России. Также в них учтены пожелания маломобильных категорий пассажиров.

Автобус оснащен большой накопительной площадкой, оборудованной специальными креплениями для инвалидных колясок, аппарелью для въезда, а также системой «лифт», препятствующей закрытию дверей, если в створках стоит пассажир.

На обновление подвижного состава в этом году ИПОПАТ направил почти 150 миллионов рублей. За последние 10 лет на эти цели потрачено более 1,3 миллиарда рублей.

Начиная с 2014 года предприятие начало переходить на использование экологичного и экономичного газомоторного топлива. В ближайшее время планируется, что уже половину парка ИПОПАТ составит техника, работающая на компримированном природном газе.