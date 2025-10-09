На маршруте из Москвы в Химки началось тестирование нового российского автобуса ЛиАЗ Citymax 12. Отмечается, что он даст пассажирам больше комфорта во время поездки.

В новой модели автобуса была увеличена площадь до рекордных 13,6 квадратных метров. Помимо этого в нём увеличили ширину дверных проёмов и проходов между сиденьями за счёт новых конструктивных решений кузова.

Кроме того, в новой модели была расширена площадь остекления, что увеличивает количество света в салоне и даёт пассажирам отличный обзор. Всего в ЛиАЗ Citymax 12 поместятся 109 пассажиров. Помимо этого в нём оборудована двухзонная система климат-контроля, а также USB-порты для зарядки мобильных устройств.

Также в новой модели появилась система чистого пола, которая исключает любые крепления на поверхности. Это не только упрощает передвижение пассажиров по салону, но и облегчает процесс уборки автобуса.