MAX
вчера 168
Великоросс Транспорт, спецтехника и логистика

В Москве начались тесты автобуса ЛиАЗ нового поколения

На маршруте из Москвы в Химки началось тестирование нового российского автобуса ЛиАЗ Citymax 12. Отмечается, что он даст пассажирам больше комфорта во время поездки.

В новой модели автобуса была увеличена площадь до рекордных 13,6 квадратных метров. Помимо этого в нём увеличили ширину дверных проёмов и проходов между сиденьями за счёт новых конструктивных решений кузова.

Кроме того, в новой модели была расширена площадь остекления, что увеличивает количество света в салоне и даёт пассажирам отличный обзор. Всего в ЛиАЗ Citymax 12 поместятся 109 пассажиров. Помимо этого в нём оборудована двухзонная система климат-контроля, а также USB-порты для зарядки мобильных устройств.

Также в новой модели появилась система чистого пола, которая исключает любые крепления на поверхности. Это не только упрощает передвижение пассажиров по салону, но и облегчает процесс уборки автобуса.

Источник: www.gazetametro.ru

Комментарии 3

  • Badassgoliath Badassgoliath09.10.25 22:05:54
    Также в новой модели появилась система чистого пола, которая исключает любые крепления на поверхности. Это не только упрощает передвижение пассажиров по салону, но и облегчает процесс уборки автобуса.


    А сиденья прикреплены к стенкам и потолку что ли?

    #1307045
  • Нет аватара Tcheluskin09.10.25 23:30:59

    У этого нового ЛиАЗ по-прежнему остался очень суженный проход в районе задних дверей, и маленькое заднее окно:


    Для сравнения: КАМАЗ:

    МАЗ:

    Отредактировано: Tcheluskin~23:36 09.10.25
    #1307047
    • Krutenn Krutenn10.10.25 10:26:36

      Ну да. МАЗ ещё с советских времён передовой (хоть чуточку, но впереди).

      #1307063