Крупнейший в Югре завод по производству асфальта открылся в Нягани

В Нягани открылся самый крупный в округе асфальтобетонный завод. Комплекс оснащен собственной современной лабораторией, которая позволяет контролировать качество работ по укладке асфальта.

Три минуты, и машина грузоподъемностью в 30 тонн загружена асфальтобетонной смесью. С нового завода на участки, где ведется ремонт дорог, ежедневно отправляется полсотни таких грузовиков. Производительность комплекса — 240 тонн смеси в час, что позволяет предприятию выполнять восстановительные и строительные работы не только на городских, но и региональных трассах.

Новый асфальтобетонный завод полностью отвечает международным экологическим стандартам. Благодаря имеющейся современной системе фильтрации это производство, уверяют специалисты, окружающую среду не загрязняет.