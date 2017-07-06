Крупнейший в Югре завод по производству асфальта открылся в Нягани
В Нягани открылся самый крупный в округе асфальтобетонный завод. Комплекс оснащен собственной современной лабораторией, которая позволяет контролировать качество работ по укладке асфальта.
Три минуты, и машина грузоподъемностью в 30 тонн загружена асфальтобетонной смесью. С нового завода на участки, где ведется ремонт дорог, ежедневно отправляется полсотни таких грузовиков. Производительность комплекса — 240 тонн смеси в час, что позволяет предприятию выполнять восстановительные и строительные работы не только на городских, но и региональных трассах.
Новый асфальтобетонный завод полностью отвечает международным экологическим стандартам. Благодаря имеющейся современной системе фильтрации это производство, уверяют специалисты, окружающую среду не загрязняет.
- termometrix
- 06.07.201716:14
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