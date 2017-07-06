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Дорожное строительство

Крупнейший в Югре завод по производству асфальта открылся в Нягани

В Нягани открылся самый крупный в округе асфальтобетонный завод. Комплекс оснащен собственной современной лабораторией, которая позволяет контролировать качество работ по укладке асфальта.

Три минуты, и машина грузоподъемностью в 30 тонн загружена асфальтобетонной смесью. С нового завода на участки, где ведется ремонт дорог, ежедневно отправляется полсотни таких грузовиков. Производительность комплекса — 240 тонн смеси в час, что позволяет предприятию выполнять восстановительные и строительные работы не только на городских, но и региональных трассах.

Новый асфальтобетонный завод полностью отвечает международным экологическим стандартам. Благодаря имеющейся современной системе фильтрации это производство, уверяют специалисты, окружающую среду не загрязняет.

http://www.ugoria.tv/news/video/22006/

асфальтобетонный завод, ХМАО
  • Макс Южный
    06.07.1723:18:51

    Спасибо.

    Оборудование, надо полагать, ввозное?

    С учётом потребности РФ в дорожных покрытиях смысла отдавать столько денег за рубеж ровно ноль. МинПром должен заниматься вложением в НИОКР по оборудованию для производства дорожных покрытий.

    #929955
    • Нет аватара termometrix
      07.07.1700:44:10

      Оборудование, надо полагать, ввозное?

      Да,немецкое.

      Если не ошибаюсь в Башкирии выпускают отечественные асфальтовые заводы.

       https://www.ufadormash.ru...etonnyij-zavod-ds-185-80/ 

      На Украине производят в Кремечуге «Кредмаш».

      Отредактировано: termometrix~00:48 07.07.17
      #929978
      • Макс Южный
        07.07.1700:48:15

        Спасибо.

        Вроде бы сейчас «Рейтерс» пытается поймать тот же «Сименс» за поставку турбин в Крым. А на асфальтовое оборудование санкции не действуют?

        Кстати, читал, что следующие турбины собираются либо снова лицензионные брать, либо даже иранские.

        Странно, что считается, что мы не можем делать такие турбины.

        #929982
        • Алексей Грызунов Алексей Грызунов
          07.07.1709:34:19

          Их делают те же заводы, что выпускают и авиадвигатели. А он сейчас под завязку загружены авиатематикой.

          #930095
        • Нет аватара termometrix
          07.07.1712:01:55

          Есть и российские газовые турбины:ГТД-110 новая модификация разрабатывается и ГТЭ-150 90-х годов и пр.

          А можно сделать и обычный паро-когенерационный/электроэнергия+отопление/ цикл без таких турбин,к.п.д станции опять будет выше 40%.

          А можно перекупить и модернизировать б/у,имхо.

          Отредактировано: termometrix~12:19 07.07.17
          #930161
  • Нет аватара True_Oilman
    07.07.1710:45:04

    Только не совсем понятно почему в Нягани? В том же Сургуте или Юганске было бы логичнее…

    #930120
    • Данил Попов Данил Попов
      07.07.1715:27:30

      Совсем не понятно вашу логику, где Нягань и где Сургут? Лучше бы наверное такие заводы были в каждом городе России, правильно???

      #930258
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