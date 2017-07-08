Корабли МВМС-2017: «Адмирал Макаров»

Крупнейшим кораблем, присутствовавшим на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, был сторожевой корабль (СКР) «Адмирал Макаров». Это третий корабль, построенный по проекту 11356 на судостроительном заводе «Янтарь» для Черноморского флота. Сейчас он проходит государственные испытания и вхождение в состав флота планируется в конце 2017 года.

Спуск на воду «Макарова» состоялся в августе 2015 года. Государственные испытания начались 7 октября 2016 года и проходили в Балтийском и Баренцевом морях. Во время выходов в море и двух межфлотских переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу всех систем.

К концу 2016 года на корабле выполнили программу государственных испытаний, за исключением одного пункта — стрельб зенитно ракетным комплексом «Штиль-1». Во время испытаний была выявлена нестабильная работа этого комплекса. В первом квартале 2017 года эту проблему решали изготовители ЗРК «Штиль-1» совместно со сдаточной командой корабля.1 апреля текущего года «Адмирал Макаров» перешёл с акватории завода в сдаточную базу в городе Балтийске. Сдаточная команда и экипаж корабля начали подготовку к очередному выходу в море для завершения государственных испытаний.Планируется, что «Адмирал Макаров» перейдет на Черноморский флот к постоянному месту дислокации в ноябре этого года после завершения всех этапов испытаний и подготовки материальной части к межфлотскому переходу с Балтийского в Черное море.Вхождение в состав ЧФ «Адмирала Макарова», оснащенного комплексом высокоточного ракетного оружия, позволит флоту еще более эффективно выполнять задачи в своей операционной зоне ответственности.Решение о строительстве многоцелевых сторожевых кораблей этого проекта долгое время вызывало неоднозначную реакцию. Ряд специалистов указывал на то, что заказ сразу двух типов кораблей — фрегатов проекта 22350 и СКР проекта 11356, противоречит ранее провозглашённой политике стандартизации.Содержание разных типов кораблей оборачивается увеличением расходов на их содержание и ремонт. Это подтверждено мировой практикой. Но, судя по темпу строительства представителей проекта 22350, решение о постройке СКР проекта 11356 было верным. Тем более, что у российских заводов есть опыт их строительства: 6 кораблей было построено для Индии.Следует обратить внимание и на то, что проект 11356 является глубокой модернизацией сторожевых кораблей проекта 1135 и 1135М «Буревестник», которые с 1968 года большой серией строились на «Янтаре» (18 единиц), а также пограничных кораблей проекта 11351 «Нерей».Военно-Морской Флот Российской Федерации и Береговая охрана Пограничной службы ФСБ России (морские части КГБ СССР) в общей сложности получили 39 кораблей этого семейства. Их отменные мореходные качества и хорошие условия обитаемости завоевали симпатии у моряков.Большая часть «буревестников» уже отправлена на слом. Только два корабля — «Ладный» и «Пытливый» на Черноморском флоте ВМФ России — в строю (по состоянию на июль 2017 года). По-прежнему дальневосточные рубежи охраняют три «Нерея».СКР проекта 11356 унаследовали лучшие свойства своих предшественников. При этом на уровень выше стало вооружение и электронное оснащение.Так же как и на «Нереях», на кораблях появилась взлётно-посадочная площадка для вертолёта Ка-27 и ангар. Существенно изменилась архитектура корпуса и надстройки, которая отвечает требованиям обеспечения малой заметности.Если СКР проектов 1135 и 1135М имеют главным образом противолодочную специализацию, то фрегаты проекта 11356 — многоцелевые корабли. Они предназначены для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения.Вооружение «Адмирала Макарова» включает в себя восемь ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса, универсальную автоматическую 100-мм артиллерийскую установку А-190, зенитный ракетный комплекс Штиль-1, две шестиствольные скорострельные 30-мм установки АК-630М. Противолодочную и противоторпедную защиту обеспечивают два двухтрубных 533-мм торпедных аппарата и РБУ-6000.Основу ударного вооружения сторожевого корабля данного проекта составляет вертикальная пусковая установка УКСК 3С14, предназначенная для хранения, транспортировки и запуска ракет семейства «Калибр», «Оникс».Противокорабельные ракеты «Оникс» способны поражать любые надводные цели на дальности до 500 км при исключительно высотной траектории полёта, до 300 км при комбинированной и до 120 км при полёте на малой высоте.Точная дальность полёта ракет семейства «Калибр» (в неэкспортном варианте) до сих пор никем официально не озвучена.По редким заявлениям, появлявшимся в СМИ, ракеты «Калибр» могут поражать надводные и наземные цели на дальностях в 375 км и 2600 км соответственно.Для стрельбы по воздушным и морским целям на сторожевом корабле установлен новейший одноорудийный артиллерийский комплекс 100-мм калибра, обеспечивающий при минимальном времени реакции высокую эффективность стрельбы по воздушным, морским и береговым целям. Состоит из одноорудийной артиллерийской установки А-190 и системы управления стрельбой 5П-10.Артустановка разработана нижегородским ЦНИИ «Буревестник» и производится на его мощностях в кооперации с ОАО «Мотовилихинские заводы». На сегодняшний день это самая скорострельная морская пушка данного калибра. При 2-сторонней подаче боеприпасов А-190 производит 80 выстрелов в минуту и обеспечивает эффективную дальность стрельбы на расстоянии около 20 км.С целью постановки на корабли третьего ранга (водоизмещением до 2000 тонн) пушка выполнена в облегченном варианте. А-190 весит в 2,5 раза меньше по сравнению с выпускаемой ранее артустановкой А-214, масса которой без боекомплекта составляла 35,7 тонны.Система управления стрельбой 5П-10 «Пума» обеспечивает поиск, захват и сопровождение целей в автоматическом режиме.Сбор и обработку информации, а также выдачу целеуказания всем комплексам вооружений и обороны сторожевого корабля обеспечивает боевая информационно-управляющая система (БИУС) «Требование-М».Многоканальный зенитный ракетный комплекс средней дальности «Штиль-1» используется для отражения массированных атак воздушного противника (на каждую цель может одновременно наводиться до трёх ракет).Ожидается, что комплекс будет способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 3 км/с на дальностях от 2,5 до 70 км и высотах от 15 м до 35 км.Из противолодочного вооружения представлено 2 спаренных 533мм торпедных аппарата ДТА-53-11356-2 и одна реактивная бомбометная установка РБУ-6000, предназначеная для борьбы с подводными лодками противника.Зенитный артиллерийский комплекс АК-630 расположен по бортам у ангара.Для выполнения разведывательных и других задач на корабле может находится противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ или Ка-31. Для этого «Адмирал Макаров» оборудован ангаром и взлётно-посадочной площадкой.