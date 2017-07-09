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Офицер Кремлевского полка в отставке возрождает свою малую смоленскую родину

Возродить деревню своими силами. Офицер в отставке Михаил Садовский вернулся в родную деревню и мечтает вдохнуть жизнь в умирающее Шугайлово Демидовского района. Он с семьей разводит павлинов, пчел, создал агротуристский комплекс…

Михаил Садовский родился в дереве Шугайлово Демидовского района, но всю жизнь проработал в Москве, служил в Кремлевском полку. Отставной офицер. А в 50 лет вместе с супругой, мастером-модельером международного класса, принял неожиданное для знакомых решение вернуться на родину — в смоленскую деревню.

Михаил Садовский:

«Еще было тогда Баклановское сельское поселение и там висела карта. Больше половины деревень — название, а внизу в скобках: „нежилое“, „нежилое“, „нежилое“. Мы решили хоть как-то оттянуть умирание деревни. Здесь, кроме нас, проживает только два жителя».

Они продали дорогие машины, вложили средства в создание подворья, дважды получали региональные субсидии при становлении агродеревни.

Трудно поверить, что здесь восемь лет назад был лес с деревьями в человеческий рост. За восемь лет семья Садовских изменила эту местность до неузнаваемости.

«Первое что мы завели на подворье — это павлины. Почему — не знаю».

Кроме роскошных павлинов, в птичниках — куры, но поскольку рядом лесной массив, помещения обтянуты сеткой, чтобы избежать вторжения сов и других хищников. Недавно здесь приютили косуль Соню и Лунтика. Малышу всего полтора месяца.

«Кушай, маленький»…

На четырех с половиной гектарах с помощью трактора выкопали пруд.

«Мы выпустили сюда карпов».

Они построили гостевые домики, провели водопровод. Сделали пасеку, в год она дает до 100 литров меда. В деревне нет ни магазина, ни медпункта — ничего. И они все делают сами. Есть огород, теплицы, хозяйство — свои мясо, овощи и фрукты. Мечтают узнать старинный рецепт хлеба в русской печи. Собрали и предметы крестьянского быта.

«Это маслобойка»…

В мечтах — запрячь в бричку коней, чтобы возить гостей. В планах нанять помощников, а рабочих найти сложно. Пока семья обходится своими силами.

Михаил Садовский:

«Здесь надо работать и крепко работать. Мы встаем в 7 утра и ложимся спать не раньше 12-ти».

Его бывшие московские коллеги сначала недоумевали, почему он принял такое решение.

Михаил Садовский:

«Они не могли поверить, что можно уехать от всего, а когда они здесь побыли, не хотели отсюда уезжать».

Михаил Садовский надеется на возрождение деревни. Надеется, что его семья сможет дать новую жизнь Шугайлово Демидовского района.

http://gtrksmolensk.ru/news/kak-ofitser-v-otstavke-vozrodil-svoyu-maluyu-smole/

Смоленская область, сельское хозяйство, фермы
  • aleco aleco
    09.07.1710:02:45

    молодец

    успехов!

    #930826
  • Руслан Сарваров Руслан Сарваров
    09.07.1710:21:42

    Вот еслиб все в деревнях были такими)

    #930831
  • antiVoldemar antiVoldemar
    09.07.1710:54:15

    В деревне нет ни магазина, ни медпункта — ничего

    Найдутся ли при таких исходных те кто поддержат, те кто продолжат начинание?

    #930840
    • Великоросс Великоросс
      09.07.1711:34:28

      В деревне всего три пожилых человека и офицер в отставке с супругой.

      ИМХО для того, чтобы построить госдарственный медпункт и магазин, столько народу явно недостаточно.

      Обнадеживает ситуацию вот это:

      …создал агротуристский комплекс…

      Будет больше туристов, соотв-но появяться средства для развития инфраструктуры.

      В деревне Шугайлово Заборьевского сельского поселения живет три человека: участник Великой Отечественной войны Михаил Иванович Садовский, его жена Ефросинья Матвеевна и Иван Кузьмич Бурденков — все в преклонном возрасте. Остальные пожилые люди уехали к детям или умерли. Вроде бы опечалиться надо, «уходит» деревня, но не спешите. У этой деревни несколько лет назад появилась надежда и опора, гарантия того, что будет она жить долго и счастливо. Речь идет о фермерском хозяйстве супругов Садовских «Шугайловские дворики», которое стало последним и надежным бастионом на пути разрухи, вдохнуло новую жизнь в красивые места нашей районной глубинки. Плюс надежный партнер — НП «Смоленское Поозерье», тоже крайне заинтересованный в сохранении деревни, привлечении сюда новых молодых сил. Ко всем действиям в этом направлении партнеры договорились ежегодно проводить День деревни Шугайлово, чтобы весть о ней разлеталась и по всей округе, и по области, и по стране нашей. Это не сигнал «SOS», это приглашение к переустройству села, к переоценке его места в современных условиях, к пониманию значения земли-кормилицы…

      Подробнее:

       http://smi67.ru/2535-unik...dvoriki-prinimaet-gostej/ 

      Отредактировано: Великоросс~11:51 09.07.17
      #930851
      • Иван Попов
        09.07.1712:52:37

        Агрокомплекс хорошо, но нужна ещё идея по привлечению гостей. Это или какой-то уникальный промысел/ремесло + школа этого, или же договорится с коллективом реконструкторов/фольклора что бы они проводили регулярно какое либо интересное мероприятие.

        В этой сфере пока не так много конкуренции, главное найти единомышленников, и хорошо продумать — что может вызвать интерес у людей.

        #930880
        • Нет аватара marmish
          09.07.1715:52:04

          На первом фото явно выступление какого-то фольклорного коллектива. На 5-м, похоже, мастерят куклы-обереги. Что-то вроде музея народного быта промелькнуло в видеосюжете. Видимо они уже что-то делают в том направлении, о котором вы пишете.

          #930929
  • Иван Попов
    09.07.1712:53:53

    Настоящий офицер — продолжает служить родине даже находясь в отставке.      

    #930881
  • Нет аватара Jack
    09.07.1712:58:55

    Огромный респект и уважуха!Здоровья и Успехов Михаилу!

    #930882
  • antiVoldemar antiVoldemar
    09.07.1714:14:24

    Вот тут написано, что есть гостевые домики и баня. Это уже что-то, но этого очень мало для турбизнеса.

    #930902
    • girlek girlek
      09.07.1716:03:22

      Я когда-то тоже был в этой шкуре, 16 лет продержался, но серьезно заболел и пришлось вернуться в город. Похоже бизнес у них сезонный. Им бы просто восстановить (или перевести из соседней деревни) простую избу, перебрать ее и просто варить в печи картошку тушеную, кашу пшенную и кормить гостей. Плюс в это время рассказывать об истории края, деревни, рассказывать о быте деревенском, и можно круглый год народ привозить. Просто горожанам показывать как печь растапливается деревенская, как в ней пища готовится, а уж насколько вкусна еда из русской печи — кто знает тому и говорить не нужно

      #930931
      • antiVoldemar antiVoldemar
        09.07.1716:34:51

        Да, возродить деревню — тут нужна компания единомышленников, какая-то артель, братство, секта или коммуна. И даже затевая простое фермерское хозяйство, когда тебе за 50, хочется видеть преемников, имхо.

        #930941
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