Офицер Кремлевского полка в отставке возрождает свою малую смоленскую родину

Возродить деревню своими силами. Офицер в отставке Михаил Садовский вернулся в родную деревню и мечтает вдохнуть жизнь в умирающее Шугайлово Демидовского района. Он с семьей разводит павлинов, пчел, создал агротуристский комплекс…

Михаил Садовский родился в дереве Шугайлово Демидовского района, но всю жизнь проработал в Москве, служил в Кремлевском полку. Отставной офицер. А в 50 лет вместе с супругой, мастером-модельером международного класса, принял неожиданное для знакомых решение вернуться на родину — в смоленскую деревню.

Михаил Садовский:

«Еще было тогда Баклановское сельское поселение и там висела карта. Больше половины деревень — название, а внизу в скобках: „нежилое“, „нежилое“, „нежилое“. Мы решили хоть как-то оттянуть умирание деревни. Здесь, кроме нас, проживает только два жителя».

Они продали дорогие машины, вложили средства в создание подворья, дважды получали региональные субсидии при становлении агродеревни.

Трудно поверить, что здесь восемь лет назад был лес с деревьями в человеческий рост. За восемь лет семья Садовских изменила эту местность до неузнаваемости.

«Первое что мы завели на подворье — это павлины. Почему — не знаю».

Кроме роскошных павлинов, в птичниках — куры, но поскольку рядом лесной массив, помещения обтянуты сеткой, чтобы избежать вторжения сов и других хищников. Недавно здесь приютили косуль Соню и Лунтика. Малышу всего полтора месяца.

«Кушай, маленький»…

На четырех с половиной гектарах с помощью трактора выкопали пруд.

«Мы выпустили сюда карпов».

Они построили гостевые домики, провели водопровод. Сделали пасеку, в год она дает до 100 литров меда. В деревне нет ни магазина, ни медпункта — ничего. И они все делают сами. Есть огород, теплицы, хозяйство — свои мясо, овощи и фрукты. Мечтают узнать старинный рецепт хлеба в русской печи. Собрали и предметы крестьянского быта.

«Это маслобойка»…

В мечтах — запрячь в бричку коней, чтобы возить гостей. В планах нанять помощников, а рабочих найти сложно. Пока семья обходится своими силами.

Михаил Садовский:

«Здесь надо работать и крепко работать. Мы встаем в 7 утра и ложимся спать не раньше 12-ти».

Его бывшие московские коллеги сначала недоумевали, почему он принял такое решение.

Михаил Садовский:

«Они не могли поверить, что можно уехать от всего, а когда они здесь побыли, не хотели отсюда уезжать».

Михаил Садовский надеется на возрождение деревни. Надеется, что его семья сможет дать новую жизнь Шугайлово Демидовского района.