Строительство Центрального стадиона в Екатеринбурге

На стадионе ЧМ-2018 в Екатеринбурге внедрят лондонскую систему слива дождевой воды, сообщает ИТАР-ТАСС.

Крыша будет оборудована уникальной системой слива дождевой воды, используемой только на спортивных объектах в Лондоне. Проект реконструкции арены вчера был представлен на выставке «Иннопром».

По словам врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, аналогичная система апробирована на спортивных объектах в столице Англии.

— На Центральном стадионе будет установлена крыша с «умной» системой слива дождевой воды. Такие крыши есть только на спортивных объектах в Лондоне, — сказал он.

По словам начальника центра общественных связей группы компаний «Синара» Натальи Левицкой, система водозабора на крыше уникальная и позволит избежать протечек во время сильных дождей.

http://chel.veved.ru/news...e-ujdet-po-anglijski.html

фото: ekaterinburg-2018.ru, instagram.com/pashashumm, instagram.com/vgiav, ekamag (ssc)