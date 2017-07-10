Строительство Центрального стадиона в Екатеринбурге
На стадионе ЧМ-2018 в Екатеринбурге внедрят лондонскую систему слива дождевой воды, сообщает ИТАР-ТАСС.
Крыша будет оборудована уникальной системой слива дождевой воды, используемой только на спортивных объектах в Лондоне. Проект реконструкции арены вчера был представлен на выставке «Иннопром».
По словам врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, аналогичная система апробирована на спортивных объектах в столице Англии.
— На Центральном стадионе будет установлена крыша с «умной» системой слива дождевой воды. Такие крыши есть только на спортивных объектах в Лондоне, — сказал он.
По словам начальника центра общественных связей группы компаний «Синара» Натальи Левицкой, система водозабора на крыше уникальная и позволит избежать протечек во время сильных дождей.
http://chel.veved.ru/news...e-ujdet-po-anglijski.html
фото: ekaterinburg-2018.ru, instagram.com/pashashumm, instagram.com/vgiav, ekamag (ssc)
10.07.1712:38:55