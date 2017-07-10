Международная победа «Аэрофлота»

Аэрофлот победил в номинации «Лидер отрасли» международной премии Airline Strategy Awards 2017, подтвердив свои сильные позиции на глобальном авиационном рынке. Торжественная церемония вручения престижной награды состоялась в Лондоне. Учредителем премии является журнал Flight Airline Business, который входит в крупнейший международный авиационный аналитический холдинг FlightGlobal.

Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, удостоенной авторитетной награды Airline Strategy Awards за всю 15-летнюю историю ее существования. Кроме того, ведущий российский авиаперевозчик — первый победитель в новой категории — «Лидер отрасли». Эта номинация, которая дебютировала в 2017 году, отмечает главу и менеджмент компании с выдающимися результатами в управлении бизнесом, которое обеспечивает сильные производственные показатели в определенном сегменте рынка.

Премия Airline Strategy Awards присуждается ежегодно редакцией Flight Airline Business совместно с международным жюри экспертов. С 2002 года награда является одной из самых авторитетных и престижных в области мировой гражданской авиации и верным знаком лидерства в авиационной отрасли. Принимая награду, заместитель генерального директора по стратегии и альянсам ПАО «Аэрофлот» Джорджио Каллегари заявил: «Для меня большая честь получить эту престижную награду. Она подтверждает лидерский статус российского национального перевозчика, достигнутый благодаря ясному стратегическому видению менеджмента и профессиональной работе коллектива Аэрофлота. Первоклассное качество продукта и производственная эффективность, достигнутая за счет цифровизации, позволили крупнейшей российской авиакомпании занять топовые позиции на рынке России и Европы. Будучи европейской авиакомпанией с глобальными амбициями, Аэрофлот намерен досрочно реализовать задачу Стратегии-2025 по вхождению в топ-5 европейских и топ-20 глобальных перевозчиков по пассажиропотоку и выручке».

По многим параметрам Аэрофлот уже вошел в элиту мировой авиации. Это подтверждается международным признанием со стороны экспертного сообщества и пассажиров. С прошлого года компания является обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» от британского агентства Skytrax — главного в мире оценщика качества услуг авиакомпаний и аэропортов. В прошлом месяце Аэрофлот в шестой раз в истории и пятый год подряд был удостоен звания лучшей авиакомпании Восточной Европы по версии премии Skytrax World Airline Awards. Он победил в номинации «Лучшая авиакомпания Европы» премии TripAdvisor Travellers' Choice Award, которая отражает консолидированное мнение пользователей TripAdvisor — крупнейшего сайта о путешествиях. Бренд Аэрофлота назван самым сильным в России, а также среди всех авиакомпаний мира по версии Brand Finance — ведущего в мире независимого консультанта по оценке брендов.

АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.Аэрофлот в 2016 году первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса и в пятый раз стал обладателем престижной международной премии SkyTrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».

Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае». Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолетных парков в мире, который насчитывает 199 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.

Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.